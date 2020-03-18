الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس RC-F 2020 في المملكة عند وكيلها عبداللطيف جميل، والتي حصلت على تحديثات مستمدة من شقيقتها لكزس LC، وفيما يلي سنستعرض معكم أسعار وتفاصيل فئات لكزس RC F 2020 في السعودية. المحرك نوع المحرك: 8 سلندر , (2UR-GSE)

سعة المحرك: 5 لتر

الأحصنة: 470 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 529 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 66 لتر الراحة والتصميم Advertisements المقاعد الأمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق

مفتاح كرت إضافي

نظام الدخول الذكي

المقاعد جلد Semi-Aniline، مع تهوية للمقاعد الأمامية

الأضواء الأمامية من نوع LED مع خاصية التحكم التلقائي للإضاءة العالية Auto-Hi Beam

فتحة سقف

شاشة نظام ملاحة SD-Card مع وحدة تحكم عن بعد عن طريق اللمس Screen 10.3 inch

نظام صوتي مارك ليفينسون راديو AM و FM ، DVD وMP3 وWMA مع مدخل USB وAUX و Miracast بـ 17 سماعة

جنوط مقاس 19 تصميم خاص بـ RC F

جناح خلفي أوتوماتيكي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

لوحة عدادات رقمية

LED Package with Lexus F-Performance Logo Illumination الأبعاد الطول الكلي: 4705 مم

العرض الكلي: 2070 مم

الإرتفاع الكلي: 1390مم

طول قاعدة العجلات: 2730 مم

وزن السيارة فارغة: 1860 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2250 كغ الأمان المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor

نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيرة EPS+AVS+VGRS Vehicle Gear Ratio Steering

نظام قراءة قياس ضغط الإطارات ( الإطارات الأربعة )

حساس التنبيه عند الخروج عن المسار Lane Departure Alert with Steering Control and Vibration

وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي

حساسات أمامية وخلفية

كاميرا للرجوع الخلفي

مثبت السرعة النشط مع نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre- Crash System with Active Cruise Control في الختام، تتوفر لكزس RC-F 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بهذا السعر: RC-F AA إي بيرفورمانس بسعر 341,880 ريال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار وتفاصيل فئات لكزس RC F 2020 في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.