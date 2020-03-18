الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس RC 2020 في المملكة عند وكيلها عبداللطيف جميل، والتي حصلت على تحديثات مستمدة من شقيقتها لكزس LC، وفيما يلي سنستعرض معكم أسعار وتفاصيل فئات لكزس RC 2020 في السعودية. المحرك نوع المحرك: 6 سلندر ,2GR-FKS

سعة المحرك: 3.5 لتر

الأحصنة: 311 قوة حصانية

أقصى عزم دوران: 379 نيوتن.متر

نوع الوقود: 95

سعة خزان الوقود: 66 لتر الراحة والتصميم جنوط مقاس 19 تصميم خاص ب F-Sport

نظام صوتي مارك ليفينسون راديو AM و FM ، DVD و MP3 و WMA مع مدخل USB و AUX ب 17 سماعة with Miracast

شاشة نظام ملاحة SD-Card مع وحدة تحكم عن بعد عن طريق اللمس Screen 10.3 inch

الأضواء الأمامية من نوع LED

كشاف ضباب LED

فتحة سقف

نظام الدخول الذكي

المقاعد من الجلد الناعم، مع تهوية للمقاعد الأمامية

المقاعد الأمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق

مفتاح كرت إضافي

لوحة عدادات رقمي

LED Package with Lexus Logo Illumination

نظام تشغيل المحرك عن بعد الأبعاد Advertisements الطول الكلي: 4695 مم

العرض الكلي: 1840 مم

الإرتفاع الكلي: 2069 مم

طول قاعدة العجلات: 2730 مم

وزن السيارة فارغة: 1860 – 1740 كغ

الوزن الإجمالي للسيارة: 2170 كغ الأمان كاميرا للرجوع الخلفي

وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي

نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيرة EPS+AVS+VGRS Vehicle Gear Ratio Steering

مثبت سرعة

حساسات أمامية وخلفية

تنبيه إنخفاض ضغط الإطارات (علامة تنبيه فقط دون قراءات الضغط) في الختام، تتوفر لكزس RC 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بهذا السعر: RC FF اف سبورت بسعر 234,885 ريال

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