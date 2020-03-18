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الخليج ٣٦٥ نت – توفرت لكزس RC 2020 في المملكة عند وكيلها عبداللطيف جميل، والتي حصلت على تحديثات مستمدة من شقيقتها لكزس LC، وفيما يلي سنستعرض معكم أسعار وتفاصيل فئات لكزس RC 2020 في السعودية.
المحرك
- نوع المحرك: 6 سلندر ,2GR-FKS
- سعة المحرك: 3.5 لتر
- الأحصنة: 311 قوة حصانية
- أقصى عزم دوران: 379 نيوتن.متر
- نوع الوقود: 95
- سعة خزان الوقود: 66 لتر
الراحة والتصميم
- جنوط مقاس 19 تصميم خاص ب F-Sport
- نظام صوتي مارك ليفينسون راديو AM و FM ، DVD و MP3 و WMA مع مدخل USB و AUX ب 17 سماعة with Miracast
- شاشة نظام ملاحة SD-Card مع وحدة تحكم عن بعد عن طريق اللمس Screen 10.3 inch
- الأضواء الأمامية من نوع LED
- كشاف ضباب LED
- فتحة سقف
- نظام الدخول الذكي
- المقاعد من الجلد الناعم، مع تهوية للمقاعد الأمامية
- المقاعد الأمامية كهربائية مع ذاكرة لمقعد السائق
- مفتاح كرت إضافي
- لوحة عدادات رقمي
- LED Package with Lexus Logo Illumination
- نظام تشغيل المحرك عن بعد
الأبعاد
- الطول الكلي: 4695 مم
- العرض الكلي: 1840 مم
- الإرتفاع الكلي: 2069 مم
- طول قاعدة العجلات: 2730 مم
- وزن السيارة فارغة: 1860 – 1740 كغ
- الوزن الإجمالي للسيارة: 2170 كغ
الأمان
- كاميرا للرجوع الخلفي
- وسائد هوائية أمامية وجانبية وللركب للسائق والراكب الأمامي
- نظام التوجيه ذي نسب التروس المتغيرة EPS+AVS+VGRS Vehicle Gear Ratio Steering
- مثبت سرعة
- حساسات أمامية وخلفية
- تنبيه إنخفاض ضغط الإطارات (علامة تنبيه فقط دون قراءات الضغط)
في الختام، تتوفر لكزس RC 2020 عند وكيلها الحصري بالمملكة العربية السعودية، عبداللطيف جميل كما ذكرنا آنفاً، بهذا السعر:
- RC FF اف سبورت بسعر 234,885 ريال
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