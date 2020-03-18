لكزس تحصل على المركز الأول في دراسة خدمة ورضى العملاء لعام 2020

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الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس على المركز الأول في دراسة خدمة ورضى العملاء عنها لعام 2020 من المركز البحثي الأمريكي المرموق JD Power، وهو تحسن عن المركز الثاني العام الماضي.
وتتبع الدراسة مدى رضى ملاك السيارات الذين زاروا مراكز خدمة العملاء والصيانة، مع تركيزها على عدة معايير مثل جودة الخدمة والنصائح ومستوى المنشآت.
وفي الجدول المرفق ترون المقارنة مع علامات السيارات الفاخرة الأخرى مثل كاديلاك وبورش وانفينيتي ولينكون ومرسيدس.
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