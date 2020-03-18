كيا سورينتو 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت كيا الستار عن سورينتو 2021 عبر بث مباشر على الإنترنت عقب حملة تشويقية مطولة، وتمثل السيارة تحسناً كبيراً عن الموديل السابق مع تصميم خارجي مختلف تماماً يحمع بين الأناقة والاتجاه العضلي الرياضي.

كما تتميز السيارة بشبكة تهوية “وجه النمر” الأيقونية لكيا مع مصابيح أمامية جديدة “عين النمر”، كما ازداد طول سورينتو بحوالي 10 مليمتر، مع مصابيح خلفية رأسية مستوحاة من تيلورايد.

كما حصلت الداخلية على تحديثات مماثلة، مثل لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش بالتوازي مع شاشة لمسية 10.25 إنش للمعلومات الترفيهية ونظام الملاحة، كما تحسنت جودة مواد المقصورة مع إضافة زخرفات معدنية وجلود أنيقة بعدة درجات من الفخامة حسب النسخة.

مولدات الطاقة

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وستنطلق كيا سورينتو الجديدة بعدة مولدات طاقة حسب السوق، لتشمل محرك 2.2 لتر بقوة 198 حصان وعزم دوران 440 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج 8 سرعات، كما ستقدم كيا نسخة هجينة جديدة تحمع بين محرك بترولي تيربو 1.6 لتر بأربعة سلندر مع موتور كهربائي بقوة إجمالية 227 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي 6 سرعات.

وستتوفر سورينتو بعدد من أنظمة السلامة الحديثة مثل التفادي المبكر للاصطدام وراصد النقطة العمياء ونظام وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكيا في الزحام ومراقبة انتباه السائق، كما ستحصل السيارة على نظام ركن ذاتي عن بعد.

وسيتم إنتاج سورينتو 2021 في عدد من المصانع حول العالم في الولايات المتحدة وكوريا، مع الكشف عن الأسعار لاحقاً.