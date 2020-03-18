كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويوتا تعلن رسميًا توقف الإنتاج في مصانعها بأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة تويوتا اليابانية المصنعة للسيارات، اليوم الأربعاء، إنها ستوقف إنتاج السيارات والمحركات في أوروبا حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في بيان لها، إن مصانعها في كل من فرنسا، المملكة المتحدة، جمهورية التشيك، تركيا، بولندا، ستغلق خلال هذا الأسبوع بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت تويوتا إنها اتخذت القرار بسبب مجموعة من القيود الحكومية لوقف انتشار الفيروس وتعطيل سلسلة التوريد وانخفاض المبيعات.

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وقالت شركة السيارات إن عمليات مبيعاتها سيتم تقييمها على أساس كل بلد على حدة.

يتم إغلاق صالات العرض في البلدان التي يتم إعلان فيها حالة الطوارئ، بينما تظل مراكز الخدمة مفتوحة، وقالت الشركة إنها ستواصل توريد قطع الغيار لضمان استمرار الخدمة.

كما قالت إنها ستحتفظ بالموظفين في المصانع من أجل الاستعداد لإطلاق موديلات جديدة، على سبيل المثال في مصنع فرنسا، حيث سيبدأ إنتاج Yaris الجديد في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت تويوتا إن "العمليات والمشاريع التي تعتبر ضرورية لإعادة التشغيل السلس والنشاط المستقبلي للمصانع، مثل مشروعات المركبات الجديدة، سيتم الحفاظ عليها بالعاملين الضروريين".