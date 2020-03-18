سعر هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد وموعد وصولها

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي رسمياً عن النترا 2021 الجديدة كلياً على شكل كوبيه 4 أبواب.

وتستوحي النترا الشكل الجديد تصميمها من سوناتا ما يظهر في شبكها العريض ومصابيحها الخلفية المتصلة، كما أن مقصورتها أصبحت أوسع مع تقنيات أكثر تطوراً.

وعندما نتسائل عن موعد وصولها إلى الدول العربية، فإن هيونداي أعلنت أن النترا 2021 سيبدأ إنتاجها خلال الخريف المقبل، مع تأكيدها على وصول السيارة إلى الأسواق حول العالم في الربع الرابع من العام الحالي.

هذا يعني بأن النترا الجديدة ستصل إلى الدول العربية خلال أكتوبر إلى ديسمبر 2020، وفي حال تأخر إنتاج السيارة فإنها ستصل إلينا في مطلع 2021.

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هذا وبالنسبة إلى سعر هيونداي النترا 2021، فإننا نتوقع أن يبدأ في حدود 70-72 ألف ريال في السعودية بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة، وهو سعر مقارب لموديل 2020 منها.