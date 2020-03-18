أهم 15 معلومة عن هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن النترا 2021 الجديدة كلياً على شكل كوبيه 4 أبواب ونتعرف فيما يلي على أهم المعلومات عنها. – تصميم مستوحى من سوناتا بحجم أكبر من السابق – شبك عريض على شكل مُجوهَر – خطوط حادة انسيابية بأنحاء الجسد – المصابيح الخلفية متصلة – العدادات رقمية 10.25 بوصة والنظام المعلوماتي الترفيهي 10.25 بوصة يدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكياً – الإضاءة المحيطية بـ 64 لون – إتاحة فتح وقفل وتشغيل وقيادة السيارة بالجوال – نظام متطور للتعرف على الأوامر الصوتية Advertisements – المقصورة أوسع خاصة بالمقاعد الخلفية – محرك بنزين 4 سلندر 147 حصان وعزم 179 نيوتن متر بناقل CVT – محرك هايبرد 4 سلندر قوة 139 حصان وعزم 264 نيوتن متر بناقل دبل كلتش 6 سرعات باستهلاك بين 18-20 كم لكل لتر – المنصة جديدة كلياً أخف وأصلب وأأمن، نظام التوجيه أدق والتعليق الهوائي الجديد مريح – تدعم تقنيات أمان متطورة مثل تفادي الاصطدامات وكاميرا خلفية ومثبت سرعة متكيف ومراقبة النقاط العمياء ومكابح طوارئ أوتوماتيكية – تصل للأسواق العربية بين بداية أكتوبر إلى نهاية ديسمبر – السعر المتوقع يبدأ من 70 ألف ريال في السعودية

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