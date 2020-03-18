هيونداي النترا 2021 الجديدة كلياً تكشف نفسها رسمياً “صور ومواصفات+السعر المتوقع”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي رسمياً عن النترا 2021 الجديدة كلياً وذلك يأتي بعد إطلاق الفيس ليفت المثير للجدل لها في 2019.

الخارجية

توصف بأنها كوبيه 4 أبواب تتبنى لغة تصميم الحسيّة الرياضية التي رأيناها في سوناتا، حيث تتمتع النترا الجديدة بحجم أكبر قليلاً من السابق وشبك عريض على شكل مُجوهَر، كما أن إشارات الانعطاف مدمجة بالشبك بجانب المصابيح الأمامية المنُزوية.

الزوايا والخطوط الحادة التي تتمتع بها الواجهة الأمامية تعزز الانطباع بانسيابية ورشاقة السيارة، مع وجود سقف ديناميكي وزجاج خلفي ذو زخرفات سوداء، ناهيك بأن المصابيح الخلفية متصلة ببعضها على شكل حرف T منعكس وجناح خلفي عصري.

الداخلية

أصبحت النترا 2021 عالية التقنية، إذ حصلت على عدادات رقمية 10.25 بوصة مع توفير نظام معلوماتي ترفيهي 10.25 بوصة اختياري يدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي لاسلكياً لأول مرة.

كما نجد أن فتحات التهوية أصبحت نحيلة، مقابض متعددة، إضاءة محيطية بـ 64 لون، شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، نظام Bose الصوتي ذو 8 سماعات، مفتاح رقمي يتيح قفل وفتح وتشغيل وقيادة السيارة عبر الجوال.

ويتمتع الموديل أيضاً بنظام متطور للتعرف على الصوت يتيح لك التحكم في الإعدادات المتضمنة نظام المناخ وتدفئة المقاعد.

كما حازت المقصورة على مساحة أفضل للرأس والقدم والكتف وبشكل خاص مساحة قدم الركاب بالمقاعد الخلفية.

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المحركات

بنزين 2 لتر 4 سلندر قوة 147 حصان وعزم 179 نيوتن متر بناقل متغيّر ذكي (CVT) – صرفية الوقود ستكون الأفضل في فئتها وفق هيونداي

هايبرد 1.6 لتر 4 سلندر قوة 139 حصان وعزم 264 نيوتن متر بناقل دبل كلتش 6 سرعات – صرفية الوقود المتوقعة بين 18-20 كم لكل 1 لتر

منصة جديدة كلياً

تستند النترا 2021 على منصة K3 الجديدة التي تعدُّ أخف وأقوى وأأمن من السابق مع انخفاض مركز جاذبيتها أي أن استقرارها على الطريق أفضل مع جعل تجربة القيادة ممتعة أكثر، ناهيك بأن نظام التوجيه تحسّن ونظام التعليق الهوائي تغيّر بالكامل لزيادة الراحة.

الأمان ومساعدة السائق

ستحصل النترا الجديدة كلياً على مجموعة مميزات أمان ومساعدة للسائق بعضها كما يلي:

مساعد تفادي الاصطدامات

الكشف عن المشاة

مساعد البقاء بالمسار

مصابيح أمامية أوتوماتيكية

كاميرا رؤية خلفية

مثبت سرعة متكيف

مراقبة النقاط العمياء وتفاديها

مكابح طوارئ أوتوماتيكية

هذا وسيبدأ إنتاج هيونداي النترا 2021 الشكل الجديد خلال الخريف المقبل، على أن يبدأ بيعها في الأسواق العربية خلال الربع الرابع من العام الحالي (بين بداية أكتوبر إلى نهاية ديسمبر) بسعر نتوقع أن يبدأ من 70 ألف ريال في السعودية.