ننشر مواصفات وأسعار سوبارو xv موديل 2020 الجديدة

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة أبوغالي موتورز، وكيل علامة سوبارو في مصر، عن مواصفات موديلات XV 2020 الجديدة، التي سيتم طرحها في وقت قريب بالسوق المحلية، بخصومات خاصة مقارنة بموديلات العام الماضي 2019.

وتتوفر السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات DOHC من 16 صمام بوكسر سعة 1600 سي سي بنظام الحقن المتعدد للوقود بقوة 114 حصان عند 6200 لفة في الدقيقة وعزم دوران 150 نيوتن متر عند 3600 لفة في الدقيقة.

ويتوفر للسيارة نظام دفع كلي بتوزيع نشط لعزم الدوران مع ناقل حركة أوتوماتيك Linear Tronic مع خلوص ارضي للسيارة 22 سم.

ويبلغ طول السيارة 4.465 متر وعرضها 1.8 متر، وارتفاعها 1.595 متر، ووزن إجمالي 1415 كجم، مع أقراص فرامل أمامية وخلفية مهواة وتعليق أمامي ماكفرسون وخلفي مزدوج، وتتوفر السيارة في 3 نسخ بالمواصفات التالية:

Full Option بسعر 410 ألف جنيه:

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تتميز السيارة بعجلات ألومنيوم 17 بوصة بإطارات 225\60R17 - شاشة داخلية تعمل باللمس 6.2 بوصة – فتحة USB مفردة – مدخل صوت خارجي –

نظام صوتي مع 4 سماعات – ابل كار بلاي واندرويد أوتو – بلوتووث – أزرار تحكم بالصوت في عجلة القيادة – انفصال للمقاعد الخلفية بنسبة 60:40 – تعديل لعجلة القيادة التلسكوبية – زجاج مظلل – تكييف أوتوماتيك – 9 ايرباج أمامي وخلفي وللركبة وجانبية – انتظار أوتوماتيكي – مساعد فرامل – هوائي زعنفة القرش – مقعد سائق قابل للتعديل مانيوال بست وضعيات – مسند رأس قابل للتعديل بخمس وضعيات – اضاءة للخرائط – اضاءة في الحقيبة الخلفية – مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مخرجي طاقة 12 فولت – صندوق في الكونسول الوسطي – مذيب صقيع أمامي وجانبي – مكابح فرامل الكترونية – X-Mode – تغيير المسار بلمسة – ABS – نظام دفع كلي – كسوة جانبية.

Premium بسعر 455 ألف جنيه:

أما نسخة بريميوم فتختلف في

الارتفاع الكلي للسيارة الذي يزيد الي 1.615 متر ويزيد الوزن الي 1444 كجم ، وتزيد السيارة في المواصفات عن النسخة الأولي كالتالي (فتحة سقف زجاجاية قابلة للتعديل والانزلاق كهربائياً – عجلة قيادة جلدية – شاشة تعمل باللمس 8 بوصة – نظام صوت مع 6 سماعات – فتحتي USB – دخول وتشغيل محرك السيارة بضغطة زر – حساسات مطر اوتوماتيكية – اضاءة أوتوماتيكية – نظام توزيع عزم الدوران النشط ATV – نظام انذر ضد السرقة – مانع سرقة ايموبليزر – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – مرايا كهربائية الطي – قضبان سقف – تكييف أوتوماتيك مزدوج المناطق – حامل أكواب في مسند الذراع – مسند رأس بخمس وضعيات تعديل – تحكم ديناميكي في السيارة VDC )

Luxury بسعر 489.900 ألف جنيه:

أما أعلى الاصدارات من السيارة فتأتي بنفس المواصفات السابقة بالاضافة الي مواصفات أخري تشمل : (زيادة الوزن الي 1456 كجم – فرش جلدي للمقاعد – مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً – شاشة باللمس 8 بوصة بنظام اندرويد أوتو – مصابيح أمامية ليد مع تحديد الاضاءة أوتوماتيكياً – اضاءة أمامية حساسة لحركة عجلة القيادة – Eye Sight – شاشة وسائط متعدد عالية الجودة – نظام ملاحة – دواسات ألومنيوم).