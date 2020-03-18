إغلاق صالات عرض السيارات في أوروبا

الخليج ٣٦٥ نت – مع حظر الحكومات العالمية للتجمعات غير الضرورية والتحكم في حركة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، بدأت وكالات السيارات في أوروبا بإغلاق صالات العرض، وإن استمرت خدمات الصيانة وبيع قطع السيارات للوقت الحالي لكونها ضرورية للسلامة العامة.

السيارة المعطوبة ستدفع صاحبها لاستخدام النقل العام، ما سيزيد من فرص انتشار الفيروس.. وسيؤدي غلق صالات العرض لتراجع هائل في الربحية بطبيعة الحال، على الأقل للأسابيع القادمة.

وقد بدأ الطلب على السيارات بالانهيار في إيطاليا، أكثر دولة أوروبية متأثرة بالكورونا، مع تراجعها بالثلث إلى 27,000 سيارة جديدة في أول أسبوعين من الشهر مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما الأسبوع الثاني وحدة مثل تراجعاً بـ 50%، ويتوقع الخبراء تراجع 85% تقريباً خلال الأسابيع القادمة.

والآن يتوقع الخبراء أن صالات العرض العالمية ستتبع خطى أوروبا، وسنرى إغلاقات مشابهة في أمريكا بشكل خاص في الأيام القادمة وفي دول أخرى حول العالم.