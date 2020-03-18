المرور يعلن تعليق خدماته مع استمرارها عبر أبشر

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الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن استمرار المرور في تقديم خدماته عبر بوابة أبشر الالكترونية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا.
وجاءت التغريدة، كالتالي: “#المرور_السعودي يستمر في تقديم خدماته عبر بوابة أبشر الإلكترونية”، ويأتي ذلك القرار بعد تعليق المرور السعودي لخدماته في جميع مكاتب المرور بالمملكة بداية من الأمس، وسيستمر التعليق لمدة 16 يوم مع استمرار العمل في تقديم خدمات المرور الالكترونية فقط.
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