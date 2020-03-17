مجموعة تأجير تُقدم لكِ مسابقة للفوز بسيارة ام جي

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة تأجير “الوكيل الحصري لعلامة ام جي” عن مسابقة “الطريق لكِ مين قدك” في السعودية؛ للفوز بسيارة (إم جي) حتى 31 مارس 2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. وفيما يلي نتعرف على الشروط:

المشاركة متاحة لكافة السيدات: المواطنات السعوديات والمقيمات بالمملكة.

يجب أن تكون الفائزة بعمر 18 عاماً فما فوق.

الجائزة لا يمكن استبدالها أو المطالبة بقيمتها نقداً.

إذا لم تستوف لفائزة أي شرط من الشروط، فإن للشركة كامل الحق في اختيار فائزة أخرى بديلة عن الأولى.

لا يحق للمستخدم مطالبة الشركة بدفع أي مقابل مادي نتيجة استخدام الفيديو أو الصور أو إسم المستخدم الخاصة به.

يحق للشركة إلغاء هذا العرض في أي وقت ودون أي إنذار مسبق.

تحتفظ الشركة بكامل الحق في تغيير أو تعديل الشروط والأحكام في أي وقت.

يحق للشركة إعادة مشاركة المحتوى أو إعادة نشره أو معالجته بالطريقة التي تراها، أو تعديله بما يتناسب مع الحملة.

والجدير بالذكر أن جميع المشاركات مسؤولات عن الاطلاع على قائمة الشروط والأحكام وتفقدها؛ لمعرفة أي تغيير يطرأ خلال فترة إجراء المسابقة، فلن يكون على الشركة أية مسؤولية تجاه أية مشكلة تنشأ نتيجة للتأخير أو الفقدان أو النقص في معلومات التواصل التي قدمتها المتسابقة.

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