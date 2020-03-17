كيا تكشف عن سيارة سورينتو عبر بث مباشر على فيسبوك

سيتم الكشف عن سيارة سورينتو مع بث مباشر ابتداءً من الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش يوم الخميس 19 مارس 2020

كيا ترحب بالأسئلة المباشرة من الجمهور، مع حصول أفضل 60 سؤالاً على اشتراك ورقي ورقمي لمدة ستة أشهر بمجلة “تايم”

البث المباشر سيكون على @kiamotorsworldwide

الخليج ٣٦٥ نت – مع اكتساب الوسائل الرقمية مزيداً من الأهمية في ظل الوضع الحالي عالمياً، سيتم الكشف عن سيارة كيا سورينتو الجديدة يوم 19 مارس من خلال بث مباشر على فيسبوك، وذلك إثر إلغاء معرض جنيف للسيارات.

ستبدأ هذه الفعالية على الإنترنت الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم الخميس 19 مارس، وسيعرض البث المباشر على صفحة “كيا موتورز” العالمية على فيسبوك ذات اسم المستخدم @kiamotorsworldwide، وتدعو كيا الجمهور للمشاركة في هذا الحدث، حيث سيجيب ممثلون عن شركة كيا على الأسئلة المباشرة التي يطرحها المشاهدون بعد عرض تعريفي قصير. ولدى مستخدمي فيسبوك الذين يطرحون أسئلتهم فرصة الفوز بواحد من 60 اشتراكاً لمدة ستة أشهر في مجلة “تايم” بنسختيها الورقية والرقمية. وسيتم اختيار الرابحين بناءً على جودة أسئلتهم.

تتميز سيارة كيا الممتازة سورينتو بقوتها وتطورها وطابعها العملي، وتم تصميم وهندسة الجيل الرابع من هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بحيث تكون جاهزة لأي شيء تواجهونه في الحياة. من الخارج، تتميز بخطوطها الحادة وتفاصيلها المتقدمة تكنولوجيا، ونسبها المستطيلة التي تجعل حضورها أكثر ثقة وثباتاً. وفي الداخل، تحتوي مقصورتها الداخلية الجذابة على مواد ممتازة، وتكنولوجيا معلوماتية متقدمة، وتصميم جديد مبهر.

Advertisements

وتُعد سورينتو الجديدة أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات لناحية جوانبها العملية ومساحتها الداخلية مع ثلاثة صفوف من المقاعد، كما توفر مجموعة نقل الحركة الكهربائية الجديدة “سمارت ستريم” (Smartstream) من كيا، وهذه هي أول مرة تضاف فيها المحركات الهجينة إلى سيارات سورينتو. والنتيجة هي سيارة جديدة تحقق كفاءةً في استهلاك الوقود، وانبعاثات أقل، وأداء أفضل من سابقاتها.

المنشور الخاصة بالبث المباشر: