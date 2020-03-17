كيا تكشف عن سيارة سورينتو عبر بث مباشر على "فيس بوك"

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة كيا موتورز، طرح سيارتها "سورينتو" الجديدة، يوم 19 مارس الجاري، من خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك إثر إلغاء معرض جنيف للسيارات.

وقالت الشركة عبر بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي مع اكتساب الوسائل الرقمية مزيداً من الأهمية في ظل الوضع الحالي عالمياً.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الفعالية على الإنترنت الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت جرينتش يوم الخميس 19 مارس، وسيعرض البث المباشر على صفحة "كيا موتورز" العالمية على فيسبوك ذات

اسم المستخدم @kiamotorsworldwide.

وتدعو كيا الجمهور للمشاركة في هذا الحدث، حيث سيجيب ممثلون عن شركة كيا على الأسئلة المباشرة التي يطرحها المشاهدون بعد عرض تعريفي قصير.

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ولدى مستخدمي فيس بوك الذين يطرحون أسئلتهم فرصة الفوز بواحد من 60 اشتراكاً لمدة ستة أشهر في مجلة "تايم" بنسختيها الورقية والرقمية. وسيتم اختيار الرابحين بناءً على جودة أسئلتهم.

تتميز سيارة كيا الممتازة سورينتو بقوتها وتطورها وطابعها العملي، وتم تصميم وهندسة

الجيل الرابع من هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بحيث تكون جاهزة لأي تحديات.

و من الخارج، تتميز السيارة بخطوطها الحادة وتفاصيلها المتقدمة تكنولوجيا، ونسبها المستطيلة التي تجعل حضورها أكثر ثقة وثباتاً. وفي الداخل، تحتوي مقصورتها الداخلية الجذابة على مواد ممتازة، وتكنولوجيا معلوماتية متقدمة، وتصميم جديد مبهر.

وتُعد سورينتو الجديدة أفضل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات لناحية جوانبها العملية ومساحتها الداخلية مع ثلاثة صفوف من المقاعد، كما توفر مجموعة نقل الحركة الكهربائية الجديدة "سمارت ستريم" من كيا، وهذه هي أول مرة تضاف فيها المحركات الهجينة إلى سيارات سورينتو، والنتيجة هي سيارة جديدة تحقق كفاءةً في استهلاك الوقود، وانبعاثات أقل، وأداء أفضل من سابقاتها.