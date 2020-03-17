كاديلاك XT6 الجديدة كلياً تصل إلى معارض الجميح

الخليج ٣٦٥ نت – استقبلت معارض شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة وأحد أكبر وكلاء السيارات في المنطقة، السيارة متعددة الاستخدامات XT6. وقد جاء إطلاق كاديلاك لهذه السيارة الجديدة كلياً، كجزء من استراتيجيتها الجديدة التي تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق طرازاتها من السيارات.

وتتميز كاديلاك XT6 بتصميم جريء وعصري مستوحى من لغة التصميم التي شوهدت لأول مرة على سيارة اسكالا الاختبارية، كما يتضح من التصميم الأفقي للمصابيح الأمامية والخلفية والشبك الأمامي الكبير. وتتفرد كل فئة من فئات XT6 بلمسات وإضافات خاصة تميزها. حيث تتميز فئة “الفخامة المميّزة” بلمسات خارجية من الكروم، بينما تتميز الفئة “الرياضية” بلمسات داكنة وتفاصيل تعكس شخصيتها الرياضية.

وتوفر XT6 تجربة قيادة متوازنة بين سرعة الاستجابة والثبات على الطريق. يقف وراء هذه الديناميكية المتطورة محرك DOHC V-6 سعة 3.6 لتر، يولد قوة تقدر بنحو 310 أحصنة، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات يحتوي على الجيل الجديد من نظام نقل الحركة الإلكتروني الدقيق. ولتعزيز كفاءة استهلاك الوقود في هذه السيارة، تتيح تقنية إدارة استهلاك الوقود النشطة تشغيل أربع أسطوانات فقط عندما لا تكون طاقة جميع الأسطوانات الستة ضرورية لدفع السيارة.

أما داخلياً، فتتمتع XT6 بالفخامة المعهودة من كاديلاك، بخطوطها الأنيقة وجودة المواد المستخدمة في تصنيعها والدقة العالية في التفاصيل. وكما هو الحال في التصميم الخارجي للـ XT6، تتفرد كل فئة بلمسات تميزها، حيث تزخر فئة “الفخامة المميّزة” بلمسات ديكور من الخشب الفاخر، بينما تتميز الفئة “الرياضية” بلمسات من ألياف الكربون.

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كما حرصت كاديلاك على ان تكون مقصورة الـ XT6 الفاخرة مزودة بأعلى المواصفات التقنية، التي توفر للسائق بيئة متصلة وتجربة مميزه، منها شحن الهاتف اللاسلكي، و6 مخارج USB، ونظام الصوت الأول من نوعه من كاديلاك Bose® Performance Series -. بالإضافة الى شاشة معلومات وترفيه بمقاس 8 بوصة داعمة لنظامي Apple Car Play وAndroid Auto.

وتوفر كاديلاك XT6 أعلى مواصفات السلامة، مدعومة بكاميرات وأجهزة استشعار، تغطي كامل محيط السيارة. وتقوم هذه الكاميرات وأجهزة أستشعار بدعم عدد من الخصائص مثل ميزتي الحفاظ على المسار والرؤية الليلية وتوفير السلامة للسائق والركاب. وعلاوة على ذلك، تم تصميم هيكل السيارة للمساعدة في الحفاظ على سلامة الركاب، وذلك باستخدام مواد ذات جودة عالية وميزات متطورة، مثل القضبان الأمامية المفرغة، ونظام حديث للاحتواء بسبع وسائد هوائية.

من جهته علق الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذ لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات: “كلنا ثقة بأن سيارة كاديلاك XT6 الجديدة ستلاقي أستحسان عملائنا الكرام، وستكون منافساً قوياً لمثيلاتها من السيارات الفاخرة، وذلك بفضل تصميمها المميز، والحزمة التكنولوجية المتقدمة، بالإضافة الى مميزات الأمان التي تقدمها كاديلاك في جميع فئات XT6.”