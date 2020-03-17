كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق متاحف بي إم دبليو بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة بي إم دبليو عن إغلاق متاحفها، وذلك ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستتوقف جميع متاحف الشركة الرئيسية الـ 3، وهي بي إم دبليو Welt وبي إم دبليو Classic ومتحف بي إم دبليو، وسيبدأ تعليق العمل في تلك المتاحف من يوم 17 مارس.

في نفس الوقت لم تعلن الشركة عن موعد عودة العمل في تلك المنشئات، وستظل معلقة ربما لعدة أسابيع. ويذكر أن الشركة وجدت موظف مصاب في أحد مصانعها.