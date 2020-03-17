رولزرويس كولينان تحصل على تعديلات لرفع القوة إلى 676 حصان

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الخليج ٣٦٥ نت – حصلت رولزرويس كولينان على تعديلات مثيرة من شركة Spofec لتحسين أداء الـ SUV الفاخرة وإضافة جنوط جديد أكبر مع تغييرات في الجسد لإعطائها مظهراً مختلفاً قليلا.
وتبدأ التعديلات برفع قوة محرك V12 إلى 685 حصان وعزم الدوران إلى 1,010 نيوتن.متر، مقارنة بـ 570 حصان و850 نيوتن.متر للموديل القياسي، ويعني ذلك تسارع كولينان المعدلة إلى 100 كم\س في 4.9 ثانية بسرعة قصوى محددة إلكترونيا عند 250 كم\س.
وتشمل تعديلات الجسد تصميم جديد للمقدمة مع فتحات تهوية كبيرة مستطيلة وجناحين في الخلفية ومشتت هواء أكثر بروزاً في الخلفية، مع جنوط 24 إنش، كما انخفض ارتفاع السيارة بـ 1.575 إنش.
وأخيراً تقدم الشركة خدمة التحكم في صوت العادم وتحديد درجته حسب رغبة السائق، كما توفر خدمات تعديل المقصورة كذلك وإن لم تكشف عن التفاصيل.
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