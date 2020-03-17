اسئتناف تصنيع السيارات في مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار كورونا

الخليج ٣٦٥ نت – حتى قبل انتشار فيروس كورونا من مقاطعة ووهان الصينية وقد عانت شركات السيارات من تراجع المبيعات السنوية، والآن أجبر الفيروس الشركات على إغلاق مصانعها حول العالم وأدى لانهيار المبيعات في الأسابيع الأخيرة، ولكن يوجد بريق أمل.

أشارت تقارير صحفية أن مصنع هوندا التجميعي في مقاطعة ووهان، مركز انتشار الفيروس، استأنف الإنتاج مجدداً، ويأتي هذا عقب إغلاق الصين لجميع مستشفياتها الـ 16 المؤقتة في ووهان بفضل تحسن الوضع الصحي هناك.

من المتوقع أن خطوة هوندا ستتبعها خطوات مماثلة من شركات أخرى مع عودة الحياة في الصين لروتينها اليومي بالتدريج، وإن كانت بؤرة الانتشار لا تزال متأججة في أوروبا للوقت الحالي.