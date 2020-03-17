تعرف على أكبر 5 جامعي سيارات في العالم

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الخليج ٣٦٥ نت – اقتناء السيارات الفارهة هواية جميلة لدى أغلب الأغنياء، حيث ستجد الكثير منهم يمتلكون أساطيل من السيارات النادرة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى المئات.. وإليك 5 من هؤلاء الأشخاص المميزين في جمع السيارات:
- رالف لورين
هو مالك إمبراطورية رالف لورين للأزياء والعطور، ويمتلك مجموعة تشمل سيارات “فيراري وبوجاتي والفا روميو ومرسيدس وبنتلي وجاكوار وماكلارين”، ويبلغ عدد السيارات في مجموعته حوالي 60 سبارة معظمها مطلية باللون الأحمر؛ لأنه يحب هذا اللون كثيراً.
- جاي لينو
يُعد من أشهر شخصيات برامج التوك شو الأمريكية ومن أنجح الكوميديين على الإطلاق في الولايات المتحدة، لديه مجموعة مذهلة من السيارات التي يتخطى عددها الـ 200 سيارة، حيث تشمل سيارات نادرة للغاية مثل سيارة كهربائية من عام 1909 وبنتلي 8 لتر 1931 ورولز رويس فانتوم موديل 1934!
- الشيخ حمد بن حمدان آل نهيان
أحد أعضاء عائلة أبوظبي الحاكمة في الإمارات، يمتلك مجموعة من الشاحنات العملاقة و7 سيارات مرسيدس S-Class بألوان قوس قزح لذا يلقبونه بشيخ قوس قزح، ويستعرضهم في بناء هرمي مميز بالإمارات.
- موكيش أمباني
معروف بأنه أغنى رجل في الهند، لذا يمتلك مجموعة هائلة تضم أكثر من 170 سيارة أوروبية تقريباً، تتكون من بنتلي ومرسيدس مايباخ وبوجاتي ومرسيدس وبورشه، حيث أنه يعشق السيارات الفارهة كثيراً.
- سلطان بروناي حسن البلقية
يمتلك ثروة قدرها 20 مليار دولار تقريباً، ويمتلك مجموعة سيارات يتخطى عددها الـ 7,000 سيارة، حيث تضم مجموعته 209 سيارة بي ام دبليو و574 مرسيدس و452 فيراري و179 جاكوار و382 بنتلي و134 كوينيجسيج، ولامبورجيني واستون مارتن، وعدد كبير أيضاً من السيارات النادرة جداً.
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