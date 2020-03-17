كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تعلن رسميًا عن وقف الإنتاج في معظم مصانعها بأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن "هربرت ديس" الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة فولكس فاجن ستعلق الإنتاج هذا الأسبوع في مصانعها بإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا، وتستعد لإغلاق بقية مصانعها في جميع أنحاء أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقالت الشركة الألمانية، إن عدم اليقين بشأن تداعيات الوباء يعني أنه من المستحيل إعطاء أي توقعات لأدائها هذا العام.

جاء ذلك القرار بتوصية من مجلس الأعمال لشركة فولكس واجن، بتعليق الإنتاج اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث إنه من غير الممكن للعمال في مصانعها الحفاظ على مسافة آمنة من بعضهم البعض لمنع العدوى.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة اليوم الثلاثاء: "بالنظر إلى التدهور الكبير الحالي في وضع المبيعات وتزايد عدم اليقين بشأن توريد قطع غيار لمصانعنا، سيتم تعليق الإنتاج في المستقبل القريب في المصانع التي تديرها العلامات التجارية".

وأضاف ديس إن الإنتاج سيتوقف في مصانع شركة فولكس فاجن، في مدينة سيتوبال في البرتغال، ومدينة براتيسلافا في سلوفاكيا، وإيطاليا قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأكمل، إن معظم مصانعها الألمانية والأوروبية الأخرى سوف تستعد لتعليق الإنتاج، ربما لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.