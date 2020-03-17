رولزرويس ليموزين مقلدة بسعر سيارتي كورولا “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – سيارات رولز رويس ليموزين ليست نادرة، فمن المحتمل أن تكون قد شاهدة واحدة من قبل، على الأقل في الصور، لكن هل يمكنك التفريق بين السيارة الأصلية والمزيفة؟ نظراً لمستوى المهارة التي تمتلكها العديد من شركات التعديل هذه الأيام، فقد يكون الأمر صعباً للغاية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية كبيرة بعالم السيارات، وكان هذا هو الحال مع رولز رويس جوست 2001 ليموزين، ولكن في الحقيقة، هي ليست رولز رويس، لكن ها هي إذاً؟ هي سيارة لينكولن تاون 2001.

يقول بائعي سيارة رولز رويس جوست ليموزين المزيفة أنها استخدمت في فيلم “Coming to America” بطولة إيدي مورفي القادم، ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى صالات العرض في ديسمبر المقبل، ولكن لا يوجد أي تأكيد على أن هذه هي السيارة التي ستظهر في الفيلم الهوليوودي، لذا عليكم فقد الاعتماد على كلمة البائع، وعلى الرغم من قطعها لمسافة 227,000 كم إلا أن حالتها ممتازة.

تستمد الليموزين المقلدة قوتها من محرك سيارة لينكولن القديمة V8 سعة 4.6 لتر ذات قوة 235 حصان وعزم دوران يبلغ 389 نيوتن.متر، وتنتقل القوة إلى العجلات الخلفية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات.

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وعلى الرغم من أن السيارة في الأساس هي لينكولن، إلا أنه تم تعديل كل شيء آخر بجهد كبير لتصبح بهيئة رولز رويس، حيث تبدو الواجهة الأمامية مشابهة لجوست بشكل كبير، وينطبق الشيء نفسه على الجوانب والواجهة الخلفية، فمن مسافة بعيدة نسبياً سيصدق الجميع تقريباً بأنها السيارة البريطانية، حتى أنها تحصل على شعارات RR على الجنوط، وتتميز المقصورة الداخلية بجميع وسائل الراحة التي نتوقعها في سيارة ليموزين حديثة، لكن ما سعر كل ذلك؟

يطلب البائع مقابل السيارة 35,000 دولار (131,250 ريال)، وحتى وقت كتابة هذه السطور، كان أعلى عرض حصل عليه هو 7,600 دولار فقط (28,500 ريال)، ومعلومة أخرى يعلن عنها البائع، وهي أنه يمكنك استئجار هذه السيارة مقابل 500 دولار للساعة (1900 ريال).