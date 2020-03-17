هذا الإطار ذاتي التجديد من جوديير لن تحتاج إلى تغييره أبداً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جوديير النقاب عن إطارها الإختباري ذاتي التجديد المزود بمزايا الذكاء الاصطناعي الذي يسمح له بتغيير مداس الإطار وفقاً للبيئة المحيطة والمناخ، وتقول جوديير وهي واحدة من أكبر شركات صناعة الإطارات في العالم، أن هذا الإطار يتماشى مع التحولات المتزايدة في العالم نحو خيارات التنقل الكهربائي الصديق للبيئة.

تم تصميم الإطار الإختباري مع مراعاة ثلاثة مفاهيم هامة، وهي: التخصيص، والاستدامة، والاستخدام الخالي من المتاعب، فوفقاً لجوديير، فقد تم تصميمها لكي تتغير تبعاً للتضاريس والمناخ بالإضافة إلى احتياجات السائق بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وإليكم أبرز المعلومات عن الإطار الاختباري الجديد:

1- يمكن للإطارات ذاتية التجديد أن تتكيف مع ظروف الطريق والمناخ، سواءً كنت تقود على الطريق السريع أو في الجبال.

2- مركز الإطارات يحتوي على كبسولات تعمل على تجديد الإطار والتحليل البيولوجي له أيضاً.

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3- يخرج الإطار في حالة الحاجة إليه فقط.

4- تصميم مداس الإطار مستوحى من حرير العنكبوت، حيث يظهر قوة تحمل كبيرة، لكنه قابل للتحلل وخفيف الوزن.

5- لن يحتاج إلى الفحص أو وقت طويل للتعافي من الأضرار المحتملة.