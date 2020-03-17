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القائمة الكاملة لأسعار طرازات رينو في السوق المصرية

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كتب: باسل الحلواني

تتوافر سيارات رينو الفرنسية في مصر، عبر وكيلها الحصري الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، بـ7 طرازات مختلفة ومتنوعة، هي "لوجان، ميجان، داستر، كادجار، كابتشر، سانديرو، سانديرو ستيب واي".

وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد"، أحدث قائمة سعرية

لطرازات العلامة الفرنسية بمختلف فئاتها المتوافرة في السوق المحلية.

رينو لوجان

الفئة السعر
الأولى "مانيوال" 165 ألف جنيه
الثانية "مانيوال" 177 ألف جنيه
الثالثة "أوتوماتيك" 188 ألف جنيه
الرابعة "أوتوماتيك" 199 ألف جنيه
الخامسةE3  212 ألف جنيه
السادسة  E3 Plus Black Edition 222 ألف جنيه

رينو سانديرو

الفئة السعر
الفئة الأولى 209 ألف جنيه
الفئة الثانية 252 ألف جنيه

رينو سانديرو ستيب واي

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الفئة السعر
تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات 239 ألف جنيه

رينو ميجان

الفئة السعر
الأولى 298 ألف جنيه
الثانية 338 ألف جنيه
الثالثة 368 ألف جنيه
الرابعة "تربو" 393 ألف جنيه

رينو كابتشر

الفئة السعر
الأولى 337 ألف جنيه
الثانية 367 ألف جنيه

رينو داستر

الفئة السعر
الفئة الأولى 302 ألف جنيه
الفئة الثانية 318 ألف جنيه
الفئة الثالثة 346 ألف جنيه

رينو كادجار

الفئة السعر
الأولى 394 ألف جنيه
الثانية 424 ألف جنيه
الثالثة 444 ألف جنيه

 

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