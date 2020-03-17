القائمة الكاملة لأسعار طرازات رينو في السوق المصرية

كتب: باسل الحلواني تتوافر سيارات رينو الفرنسية في مصر، عبر وكيلها الحصري الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، بـ7 طرازات مختلفة ومتنوعة، هي "لوجان، ميجان، داستر، كادجار، كابتشر، سانديرو، سانديرو ستيب واي". وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد"، أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الفرنسية بمختلف فئاتها المتوافرة في السوق المحلية. لطرازات العلامة الفرنسية بمختلف فئاتها المتوافرة في السوق المحلية. رينو لوجان الفئة السعر الأولى "مانيوال" 165 ألف جنيه الثانية "مانيوال" 177 ألف جنيه الثالثة "أوتوماتيك" 188 ألف جنيه الرابعة "أوتوماتيك" 199 ألف جنيه الخامسةE3 212 ألف جنيه السادسة E3 Plus Black Edition 222 ألف جنيه رينو سانديرو الفئة السعر الفئة الأولى 209 ألف جنيه الفئة الثانية 252 ألف جنيه رينو سانديرو ستيب واي Advertisements الفئة السعر تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات 239 ألف جنيه رينو ميجان الفئة السعر الأولى 298 ألف جنيه الثانية 338 ألف جنيه الثالثة 368 ألف جنيه الرابعة "تربو" 393 ألف جنيه رينو كابتشر الفئة السعر الأولى 337 ألف جنيه الثانية 367 ألف جنيه رينو داستر الفئة السعر الفئة الأولى 302 ألف جنيه الفئة الثانية 318 ألف جنيه الفئة الثالثة 346 ألف جنيه رينو كادجار الفئة السعر الأولى 394 ألف جنيه الثانية 424 ألف جنيه الثالثة 444 ألف جنيه

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