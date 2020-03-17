كتب: باسل الحلواني
تتوافر سيارات إم جي في مصر، عبر وكيلها الرسمي شركة المنصور للسيارات، عبر 4 طرازات، هم "إم جي ZS" التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات"SUV"، و"إم جي 5" السيدان والتي تعد أحدث أعضاء العلامة الإنجليزية في مصر، و"إم جي RX5" الـ "SUV"، و"إم جي 6" السيدان.
وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد" لمتابعيها، أسعار الطرازات الـ4 بمختلف فئاتها، وذلك بعد التحديثات الأخيرة للأسعار.
إم جي ZS
|الفئة
|السعر
|الأولى
|251990 جنيه
|الثانية
|266990 جنيه
|الثالثة
|284990 جنيه
إم جي 5
|الفئة
|السعر
|الأولى
|209990 جنيه
|الثانية
|229990 جنيه
|الثالثة
|242990 جنيه
إم جي RX5
|الفئة
|السعر
|الأولى
|319990 جنيه
|الثانية
|334990 جنيه
|الثالثة
|369990 جنيه
إم جي 6
|الفئة
|السعر
|الأولى
|279990 جنيه
|الثانية
|300000 جنيه
|الثالثة
|325000 جنيه
كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ من 209990 جنيه.. أسعار جميع طرازات "إم جي" بعد التحديثات الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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