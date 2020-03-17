تبدأ من 209990 جنيه.. أسعار جميع طرازات "إم جي" بعد التحديثات الأخيرة

كتب: باسل الحلواني

تتوافر سيارات إم جي في مصر، عبر وكيلها الرسمي شركة المنصور للسيارات، عبر 4 طرازات، هم "إم جي ZS" التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

"SUV"، و"إم جي 5" السيدان والتي تعد أحدث أعضاء العلامة الإنجليزية في مصر، و"إم جي RX5" الـ "SUV"، و"إم جي 6" السيدان.

وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد" لمتابعيها، أسعار الطرازات الـ4 بمختلف فئاتها، وذلك بعد التحديثات الأخيرة للأسعار.

إم جي ZS

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الفئة السعر الأولى 251990 جنيه الثانية 266990 جنيه الثالثة 284990 جنيه

إم جي 5

الفئة السعر الأولى 209990 جنيه الثانية 229990 جنيه الثالثة 242990 جنيه

إم جي RX5

الفئة السعر الأولى 319990 جنيه الثانية 334990 جنيه الثالثة 369990 جنيه

إم جي 6