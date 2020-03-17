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تبدأ من 209990 جنيه.. أسعار جميع طرازات "إم جي" بعد التحديثات الأخيرة

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كتب: باسل الحلواني

 

 

تتوافر سيارات إم جي في مصر، عبر وكيلها الرسمي شركة المنصور للسيارات، عبر 4 طرازات، هم "إم جي ZS" التي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاستخدامات

"SUV"،  و"إم جي 5" السيدان والتي تعد أحدث أعضاء العلامة الإنجليزية في مصر، و"إم جي RX5" الـ "SUV"، و"إم جي 6" السيدان.

وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد" لمتابعيها، أسعار الطرازات الـ4 بمختلف فئاتها، وذلك بعد التحديثات الأخيرة للأسعار.

إم جي ZS

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الفئة السعر
الأولى 251990 جنيه
الثانية 266990 جنيه
الثالثة 284990 جنيه

 

إم جي 5

الفئة السعر
الأولى 209990 جنيه
الثانية 229990 جنيه
الثالثة 242990 جنيه

إم جي RX5

الفئة السعر
الأولى 319990 جنيه
الثانية 334990 جنيه
الثالثة 369990 جنيه

إم جي 6

الفئة السعر
الأولى 279990 جنيه
الثانية 300000 جنيه
الثالثة 325000 جنيه

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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