تعرف على أول رد فعل من "أوبر" لمواجهة "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة أوبر للنقل التشاركي، إغلاق مراكز الدعم مؤقتاً لتجنب التجمعات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وقالت الشركة عبر بيان صحفي لها: "قمنا بتخصيص فريق عالمي، يعمل وفقاً لإرشادات يقدمها خبراء في مجال الصحة العامة، للاستجابة بشكل يناسب ظروف كل سوق

من الأسواق التي نعمل بها حول العالم، وذلك للحفاظ على سلامة كل مستخدمي أوبر".

وأضافت "أوبر":"سوف نظل على اتصال وثيق بمنظمات الصحة العامة المحلية وسنستمر باتباع إرشاداتها للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا".

وقال البيان:"بناءً على إرشادات سلطات الصحة العامة، نستهدف المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا في المدن التي نخدمها، ولأننا نعمل دائماً للحفاظ على سلامة وصحة السائقين، وكذلك مقدمي خدمة الدعم الذين يساعدونهم يومياً، قررنا إغلاق مراكز الدعم في مصر مؤقتاً لتجنب التجمعات، نحن ندرك أن هذا قد يخلق تحديات للسائقين ولذلك نعمل على توسيع خيارات الدعم على تطبيق أوبر".