بالصور.. تغييرات جذرية في هيونداي إلنترا الجديدة

كتب: باسل الحلواني
كشفت عملاق صناعة السيارات الكورية هيونداي، رسمياً عن أول صور تشويقية للجيل الجديد من سيارتها هيونداي إلنترا 2021، وذلك تمهيداً للكشف عنها رسمياً في هوليوود، خلال 18 مارس الجاري.
وشهد الشكل الجديد من إلنترا تغييرات جذرية، حيث ظهرت المقدمةبشبك متدرج، ومصابيح حادة مع إضاءة نهارية عصرية، فيما بدت الجوانب مهيبة بفضل الخطوط الحادّة المنسابة على جسدها.
أما من الخلف فيظهر السقف مائلاً، بشكل أشبه بالسيارات الكوبيه، كما أن المصابيح الخلفية جاءتمدببة ويبدو كما لو أنها متصلة في بعضها عبر شريط مضيء.
وتتمتع المقصورة الداخلية بتصميم تهيمن عليه البساطة مقارنة بسيارات هيونداي الحالية، حيث توجد شاشة عريضة تبدو كما لو أنها تتدفق بانسيابية نحو عدادات القياسات، بينما المقود رباعي الشكل، ويتواجد نفق مستقل يضم ناقل الحركة والأزرار وبالوقت نفسه يفصل بين جانبي السائق والراكب.
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