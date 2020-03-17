فيات كرايسلر تعلق أعمالها بسبب "كورونا"

قررت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات، اليوم، تعليق إنتاجها في معظم مصانعها الأوروبية في ظل تفشي فيروس كورونا، ابتداء من 27 مارس الجاري.

أكدت الشركة أن قرار التعليق سوف يؤثر على ستة مصانع في إيطاليا وواحد في صربيا وآخر في بولندا.

وقالت الشركة إن التعليق" يمثل استكمالا لتطبيق عدة إجراءات

شاملة لمواجهة فيروس كورونا، ولتمكين الشركة من التعامل بصورة فعالة مع اضطراب الطلب ".

وقالت "فيات كرايسلر"، إنه من بين هذه الإجراءات تعزيز " التباعد الاجتماعي بين الموظفين" وزيادة أعمال التنظيف والتعقيم".