عرض الوعلان للسيارات على تقسيط هيونداي النترا 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، وتمتع بالحصول على سيارة بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل بالتعاون مع الوعلان للسيارات، تملك سيارتك بسهولة وقسطك الأول عليهم.. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: هيونداي إلنترا 2020 : Advertisements القسط الشهري : 1451 ريال مميزات العرض: بدون دفعة أولى

بدون مصاريف إدارية

بدون الإيجار الشهري الأول

بدون كفيل

معتمد من الهيئة الشرعیة. الشروط والأحكام: هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 31 مارس 2020.

تطبق الشروط والاحكام

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.

الأسعار قابلة للتغيٌر في حال وجود عوامل مؤثرة كالسجل الائتماني للعميل.

صور السيارات الموجودة بالأعلى هي صور تعبيرية وقد تكون غير مطابقة لجميع الفئات.

هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات.

الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق صورة العرض:

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