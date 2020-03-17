كيا سونيت 2021 تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

الخليج ٣٦٥ نت – تخضع كيا سونيت الـ SUV المدمجة القادمة للاختبارات على الطرق في الهند وكوريا الجنوبية، وها هي تظهر في صور تجسسية حديثة مزودة بجنوط بتصميم كريستالي أنيق.

ستحمل كيا سونيت الكثير من المزايا الإضافية بالإضافة إلى الجنوط مقاس 16 بوصة، حيث ستحصل على مصابيح أمامية LED مع Heartbeat LED DRL، ومصابيح خلفية LED وإضاءة داخلية محيطية، وأجهزة تنقية هواء، ونظام ترفيهي بشاشة لمسية مقاس 10.25 بوصة مع نظام ملاحة GPS، ومقاعد أمامية مهواة، ونظام صوتي بوز، كما ستتضمن كيا سونيت عدداً كبيراً من وسائل الراحة المتطورة مثل بدء تشغيل المحرك عن بعد، ونظام إبلاغ سرقة السيارة.

ستقوم كيا ببناء سونيت على نفس منصة هيونداي فينيو، وسيبدو الطراز الإنتاجي مطابقاً تقريباً للسيارة الاختبارية لها أدناه، ومن المرجح أن تحصل على قوتها من محرك البنزين سعة 1.2 لتر ذو التنفس الطبيعي الذي يولد قوة 83 حصان، أو محرك بنزين تيربو سعة 1 لتر بقوة 120 حصان أو محرك الديزل سعة 1.5 لتر بقوة 100 حصان بناقل أوتوماتيكي.

في النهاية، قد تبدأ أسعار كيا سونيت من حوالي 35-40 ألف ريال عالمياً لتنافس كل من هيونداي فينيو وفورد ايكوسبورت وسيارات أخرى من رينو ونيسان، على أن يتم تدشين سونيت الجديدة رسمياً في أغسطس المقبل.

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التصميم الاختباري: