أسعار وتفاصيل فئات لكزس LS 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس LS موديل 2020 رسمياً إلى السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل، وتقدم السيدان الرائدة الفاخرة مستوى مميز من الرفاهية والفخامة بفضل تصميمها الخارجي الانسيابي وداخليتها الفخمة، وننتقل الآن للتعرف على فئاتها وأسعارها. لكزس LS 350 AA إليجنت السعر: 333,165 ريال

المحرك: محرك 6 سلندر V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

نظام القيادة: وضعيات متعددة اقتصادي- عادي -رياضي الأمان أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

حساسات أمامية وخلفية

أنظمة نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre-Crash System ,مثبت السرعة النشط Active Cruise Control & مساعد البقاء على الطريق Lane-Keeping Assist

نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة)

شاشة عرض بانورامية

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor مع تنبيه حركة مرور التقاطع من الخلف الخصائص الأخرى مقاعد جلد فاخر Smooth

نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش + تحكم عن بعد

تبريد و تسخين المقاعد الأمامية (السائق و الراكب الأمامي فقط)

فتحة سقف

نظام صوتي بايونيير مع 12 سماعة

باب صندوق أمتعة كهربائي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام الدخول الذكي لكزس LS 350 BB اكسلينس السعر: 372,435 ريال



المحرك: محرك 6 سلندر V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

نظام القيادة: وضعيات متعددة إقتصادي – قابل للتعديل – عادي – مريح – رياضي – رياضي بلس الأمان أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

حساسات أمامية وخلفية

أنظمة نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre-Crash System ,مثبت السرعة النشط Active Cruise Control & مساعد البقاء على الطريق Lane-Keeping Assist

نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة)

شاشة عرض بانورامية

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor مع تنبيه حركة مرور التقاطع من الخلف

شاشة عرض بانورامية الخصائص الأخرى مقاعد جلد فاخر Semi-Aniline

نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش + تحكم عن بعد

تبريد و تسخين المقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية

تحكم كهربائي للمقاعد الخلفية

عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head Up Display)

فتحة سقف

باب صندوق أمتعة كهربائي مع ميزة فتح وإغلاق صندوق الأمتعة بدون إستخدام اليد

نظام صوتي بايونيير مع 12 سماعة

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام الدخول الذكي

مفتاح كرت إضافي لكزس LS 500h AH هايبرد Advertisements السعر: 360,255 ريال



المحرك: محرك هجين (هايبرد) 6 سلندر V6 سعة 3.5 لتر بقوة 354 حصان مع ناقل حركة متعدد المراحل

نظام القيادة: وضعيات متعددة إقتصادي – قابل للتعديل – عادي – مريح – رياضي – رياضي بلس

الأمان أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

حساسات أمامية وخلفية

أنظمة نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre-Crash System ,مثبت السرعة النشط Active Cruise Control & مساعد البقاء على الطريق Lane-Keeping Assist

نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة)

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor مع تنبيه حركة مرور التقاطع من الخلف الخصائص الأخرى مقاعد جلد فاخر Smooth

نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش + تحكم عن بعد

تبريد و تسخين المقاعد الأمامية (السائق و الراكب الأمامي فقط)

فتحة سقف

نظام صوتي بايونيير مع 12 سماعة

باب صندوق أمتعة كهربائي

نظام تشغيل المحرك عن بعد

نظام الدخول الذكي لكزس LS 500h BH هايبرد السعر: 375,690 ريال

المحرك: محرك هجين (هايبرد) 6 سلندر V6 سعة 3.5 لتر بقوة 354 حصان مع ناقل حركة متعدد المراحل

نظام القيادة: وضعيات متعددة إقتصادي – قابل للتعديل – عادي – مريح – رياضي – رياضي بلس

الأمان أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

حساسات أمامية وخلفية

أنظمة نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre-Crash System ,مثبت السرعة النشط Active Cruise Control & مساعد البقاء على الطريق Lane-Keeping Assist

نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة)

شاشة عرض بانورامية

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor مع تنبيه حركة مرور التقاطع من الخلف الخصائص الأخرى مقاعد جلد فاخر Semi-Aniline

نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش + تحكم عن بعد

تبريد و تسخين المقاعد الأمامية و المقاعد الخلفية

عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head Up Display)

نظام صوتي بايونيير مع 12 سماعة

باب صندوق أمتعة كهربائي مع ميزة فتح وإغلاق صندوق الأمتعة بدون إستخدام اليد

نظام تشغيل المحرك عن بعد

علامة لكزس الترحيبية للأبواب الأربعة

مفتاح كرت إضافي

نظام الدخول الذكي لكزس LS 500h BH إليت السعر: 430,185 ريال

المحرك: محرك 6 سلندر V6 سعة 3.5 لتر تيربو مزدوج بقوة 415 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات

نظام القيادة: وضعيات متعددة إقتصادي – قابل للتعديل – عادي – مريح – رياضي – رياضي بلس

الأمان أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية

حساسات أمامية وخلفية

أنظمة نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre-Crash System ,مثبت السرعة النشط Active Cruise Control & مساعد البقاء على الطريق Lane-Keeping Assist

نظام تنبيه ضغط الإطارات (حساسة على جميع الإطارات الأربعة)

شاشة عرض بانورامية

المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء Blind Spot Monitor مع تنبيه حركة مرور التقاطع من الخلف الخصائص الأخرى مقاعد جلد فاخر Semi-Aniline

نظام ملاحة بشاشة عرض 12.3 إنش + تحكم عن بعد

تبريد و تسخين المقاعد الأمامية و المقاعد الخلفية

عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (Head Up Display)

باب صندوق أمتعة كهربائي مع ميزة فتح وإغلاق صندوق الأمتعة بدون إستخدام اليد

نظام تشغيل المحرك عن بعد

علامة لكزس الترحيبية للأبواب الأربعة

مفتاح كرت إضافي

نظام الدخول الذكي

نظام صوتي مارك ليفينسون مع 23 سماعة

شاشات ترفية عدد 2 قياس 11.6 أنش للمقاعد الخلفية

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كانت هذه تفاصيل خبر أسعار وتفاصيل فئات لكزس LS 2020 في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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