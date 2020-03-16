رابطة التجار تكشف تأثير قرار "المركزي" تخفيض أسعار الفائدة 3% على قطاع السيارات

قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار البنك المركزي الخاص بخفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، بشكل استثنائي وعاجل، وفي ظل الظروف الحالية، يسهم في دعم كافة الأنشطة الاقتصادية.

وتوقع رئيس رابطة تجار السيارات، أن يحدث القرار انتعاشة في حركة مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، خاصةً في شريحة العملاء المتعاملين مع البنوك بنظام التقسيط.

وأكد "أبوالمجد"، أنه من المنتظر

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أن تشهد الفترة القادمة ارتفاعاً في أعداد العملاء المقبلين على شراء السيارات الجديدة بنظام التقسيط من البنوك نظراً لانخفاض أسعار الفائدة.

وصرح رئيس رابطة تجار السيارات، بأن نحو 80% من مبيعات السيارات الجديدة في السوق المصرية تعتمد بشكل أساسي على نظام البيع بالتقسيط.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد

قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائي وعاجل، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25 ٪ و9.75 ٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75.٪

وقالت لجنة السياسة النقدية إنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بجميع قطاعاته، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ± (3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.