10 أشياء تجعل لكزس LX سيارة مميزة للغاية

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس LX هي واحدة من السيارات النادرة في الأسواق التي تجمع بين إمكانات الدفع الرباعي والقيادة الوعرة الممتازة وبين الراحة والفخامة في الداخلية، مع عدد واسع من التقنيات والمزايا التي نعرضها لكم.

1- محرك V8 قوي

تأتي لكزس LX بمحرك V8 بقوة 362 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر، وهي مستويات جيدة تسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 7.2 ثانية، كما أن السيارة قادرة على سحب 3175 كيلوجرام.

2- إمكانات ممتازة للقيادة على الطرق الوعرة

لمحبي القيادة في التضاريس الوعرة، ستوفر لهم لكزس LX مزايا متعددة، مثل نظام تعليق متغير حسب نوعية التضاريس، والذي يؤدي لاتساع الفرجة عن الأرض في حالة الابتعاد عن الطرق المرصوفة، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي متطور بقدرة احتكاك ممتازة وقفل تفاضلي مركزي بشكل قياسي والمزيد.

3- اعتمادية مبهرة

تتمتع سيارات لكزس، ومنهم LX، بسمعة ممتازة في الاعتمادية، مع تصميم سيارات الـ SUV لتستمر عمرا طويلا ما دمت تهتم بالصيانة الدورية.

4- تصميم خارجي راقي

وتتمتع لكزس LX بتصميم خارجي راقي يخفي شخصيتها الوعرة القوية، ويعتبر الكثيرون LX النسخة الأكثر فخامة لتويوتا لاندكروزر، مع شبكة التهوية المغزلية الأيقونية للكزس ومصابيح LED وجنوط 20 إنش قياسي.

5- ممتازة للرحلات

السيارة ممتازة في راحة الداخلية، وتحصل LX باستمرار على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة والتي بالإمكان تهويتها، مع داخلية رحبة تسع خمسة أو سبعة أفراد ومساحة تخزينية واسعة.

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6- أنظمة سلامة لكزس القياسية +

وتتوفر LX بعدد واسع من أنظمة السلامة القياسية المتطورة التي تشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي وراصد النقطة العمياء والتحذير من مغادرة حارة الطريق وراصد لحالة السائق لتنبيهه في حالة نومه أو نعاسه والمزيد.

7- نظام صوتي ممتاز

وتتميز لكزس LX بنظام صوتي stereo قياسي ممتاز، مع توفر نظام Mark Levinson الاختياري المذهل بـ 19 مكبر صوت بقدرة 450 وات، مع تصميمه بشكل خاص ليناسب المقصورة لتوفير أفضل تجربة سمعية ممكنة للركاب.

8- نظام تواصل متطور

وتتميز LX بنظام تواصل Enform المتطور، والذي يقوم بطلب المساعدة لك في حالة دخولك في حادث باستخدام GPS، كما يقوم النظام بالبحث عن غايتك بشكل دقيق ونقاط الاهتمام وغيرها من المزايا.

9- نظام ترفيهي للمقاعد الخلفية

وتقدم لكزس LX نظام ترفيهي اختياري ممتع للمقاعد الخلفية للأطفال وغيرهم، ويشمل شاشتين منفصلتين وسماعات لاسلكية.

10- صندوق تبريد

وأخيراً تأتي لكزس LX بصندوق تبريد اختياري، وهو إضافة هامة عند السفر بشكل خاص للحفاظ على البرودة المحببة لمشروباتك في جميع الأوقات.