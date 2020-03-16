6 عبارات تحذيرية في السيارة لا تهمل قراءتها لخطورتها

الخليج ٣٦٥ نت – توجد بعض العبارات التحذيرية المكتوبة على بعض أجزاء السيارة يهمل الكثير من قائدي السيارات قراءتها رغم أهميتها وخطورتها، واليوم سنقدم لكم أبرز هذه التحذيرات، وهي كما يلي:

1- فرن المحرك:



يوجد في المحرك منطقة تسمى الفرن، هذا الجزء ترتفع حرارته بصورة عالية جداً، لأنه الجزء الذي يعمل على امتصاص الغازات الناتجة من عملية احتراق الوقود في المحرك وينقله خارج السيارة عبر العادم، ستجد عليها عبارة تحذيرية تشير إلى خطورة لمسها، وأنك قد تتعرض لحروق بالغة إذا قمت بذلك.

2- خزان الوقود:



هناك عدة تحذيرات على باب خزان الوقود تشير إلى نوع الوقود الذي ينصح به لسيارتك، وتحذر من ملء الخزان بشكل زائد عن المطلوب، بالإضافة لتحذير من ترك هذا الباب مفتوح وغلقه جيدا.

3- مروحة التبريد:



تعمل مروحة التبريد “الردياتير” على تبريد محرك السيارة، وستلاحظ وجود علامة تحذيرية باللون الأصفر على سطح المروحة، التي تنبه من خطورة وضع اليدين في تلك المنطقة، لاحتمال عمل المحرك بشكل تلقائي، مما قد يسبب في ضرر بالغ ليديك.

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4- أبواب السيارة:



توجد في أبواب السيارة أزرار خاصة لغلق الباب لأمان الأطفال، توجد عليها عبارة تحذيرية تطلب تفعيل زر أمان الأطفال حتى لا يتمكنوا من فتح الأبواب من أنفسهم.

5- الردياتير:



الردياتير هو جزء مصنوع من «ألومينيوم أو نحاس»، ويحتوي على مسارات للمياه، التي تعمل على تبريد المياه داخل المحرك، ستجد عبارة تحذيرية موجودة على غطاء الردياتير، التي مفادها أن تلك المنطقة درجة حرارتها مرتفعة جدًّا وملامستها قد تؤدي إلى إصابات بالغة.

6- المرايا الجانبية:



هناك عبارة تحذيرية مكتوبة على المرايات الجانبية بأنها لا تظهر الأجسام بحجمها الطبيعي وأن المسافات في الحقيقة أقرب مما تراه في المرايا.