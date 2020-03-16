تعرف على أنواع فتحات سقف السيارة والفرق بينها

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر فتحة السقف من العوامل التي تزيد من جمال وجاذبية السيارات، كما أنها تساعد على إدخال المزيد من الإضاءة للسيارة، بالإضافة إلى إمكانية فتحها في الصيف للاستمتاع بالهواء الطلق.



وتأتي فتحة السقف بالعديد من الأشكال والتصميمات الجذابة، وتنقسم فتحة السقف إلى قسمين رئيسين:الـ صن روف (Sunroof) و الـ مون روف (Moonroof)، وهما يختلفان في التصميم والمواد المصنعة لهم، وخلال السطور التالية نستعرض الفرق بينهما.

أولاً: Sunroof



السقف الشمسي أو Sunroof هو عبارة عن لوح معدني له نفس لون طلاء السيارة، غير شفاف، لذا لا يدخل الضوء إلى المقصورة إلا عندما يتم فتحه، حيث يتم انزلاقه للخلف أو الخارج، كما يمكن نزعه كلياً.

ثانياً: Moonroof

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أما السقف القمري أو Moonroof، فإنه في المعتاد يتكون من الزجاج المظلل، ولا يوجد غطاء معدني أعلاه، إلا أنه يأتي مع لوح قماشي منزلق داخل السيارة ويكون بنفس لون المقصورة.

والسقف القمري له عدة خيارات، حيث يمكنك فتح الغطاء القماشي من دون فتح الزجاج، أو يمكن فتح الزجاج تماماً من أجل دخول الهواء والمزيد من الضوء.

يذكر أن معظم السيارات الحديثة حالياً يوجد بها السقف القمري، حيث يتمتع بالعديد من المزايا، ومنها وجود العديد من الخيارات المتاحة لوضعياته من الداخل وتصميماته المميزة.