تجربة قيادة لكزس LS 2020 + المميزات والتقنيات والمواصفات

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت السيدان اليابانية الفاخرة لكزس LS 2020 إلى السعودية لدى الوكيل الحصري عبداللطيف جميل، وتقع السيارة على قمة التسلسل الهرمي للسيارات الفاخرة وتتحدى المتنافسين الأوروبيين بجمالها الياباني، حيث بجانب الإعتمادية العالية استطاعت أن تحقق المزيد من الديناميكية في شكلها، ونستطلع اليوم تقرير مفصل عن السيارة وتجربة قيادتها.

التصميم

تتميز لكزس LS 2020 بتصميم خارجي بسيط وعصري، كما أن مقصورتها تتمتع بالحداثة والجاذبية والفخامة، حيث نرى من الخارج خطوط انسيابية تزيد من ديناميكية التصميم، بالإضافة إلى الشبك الأمامي مع الأضواء الأمامية من نوع” LED” المدمج فيها أضواء الإضاءة النهارية وكذلك المصابيح الخلفية الكبيرة ذات التصميم الجذاب مع الخطوط الانسيابية الرائعة لتحظى بمظهر جريء مشابه للكوبيه، مع حفاظها على ملامح الفخامة التقليدية.

أما عن الداخلية فهي مستوحاة من “اوموتيناشي” وهي كلمة تعني حسن الضيافة اليابانية، حيث ان المقاعد الامامية تمكنك من تعديلها ب 28 نمطا مختلفا مع انظمة التسخين والتبريد والتدليك بالإضافة الى شاشة عرض وتحكم كبيرة بقياس 12.3 بوصة تدعم التحكم عن بعد، كما نجد الخشب الأنيق والخياطة المتناسقة والتي تضفي المزيد من الرفاهية والفخامة للمقصورة.

المزايا

تعتمد لكزس LS على منصة GA-L في تصنيع السيارة، وتتميز المنصة بكونها الأكثر ثباتا وصلابة في تاريخ لكزس، وهوما يسهل من عملية التوجيه والقيادة لـ LS، كما أضافت لكزس الجيل الجديد من تقنية التحكم في ديناميكيات السيارة، والذي يسمح بتحكم تناسقي في جميع نظم السيارة الفرعية، كما تتمتع السيارة بوزن خفيف نسبياً مقارنة بمنافسيها وذلك بفضل استخدام مواد بالغة الخفة في تصنيعها.

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السلامة والتقنيات

أما عن تقنيات السلامة فهي تتضمن أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب (للسائق و الراكب الأمامي) بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية، حساسات أمامية وخلفية، أنظمة نظام الحماية ما قبل الاصطدام Pre-Crash System ,مثبت السرعة النشط Active Cruise Control & مساعد البقاء على الطريق Lane-Keeping Assist، نظام تنبيه ضغط الإطارات (على جميع الإطارات الأربعة)، بجانب دعم المرايا الجانبية لنظام كشف النقط العمياء.

المحرك

تأتي السيارة بخمسة فئات مختلفة، أول فئتين وهم LS 350 AA إليجنت وLS 350 BB اكسلينس فيأتيان بمحرك محرك 6 سلندر V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان مع مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات، والفئة الأعلى وهي LS 500h BH إليت فتأتي بمحرك 6 سلندر V6 سعة 3.5 لتر تيربو مزدوج بقوة 415 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ10 سرعات.



وهناك فئتين يعملان بمحرك هجين بقوة 354 حصان مع ناقل حركة متعدد المراحل وهم LS 500h AH هايبرد وLS 500h BH هايبرد.