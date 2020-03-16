نظرة شاملة على لكزس UX 2020 وأبرز المعلومات والمميزات Lexus

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أن كشفت لكزس عن UX 2020 أصبح من الواضح أن الشركة تسعى بقوة لدخول سوق سيارات الـ SUV ومنافسة سيارات مثل مرسيدس جي ال ايه وفولفو وبي ام دبليو X1، وبعد وصول السيارة إلى المملكة لدى الوكيل الحصري عبداللطيف جميل، نقدم لكم تقرير مفصل عن السيارة.

التصميم

سعت لكزس في تصميم السيارة إلى الجمع بين البساطة والفخامة، حيث تتميز السيارة من الخارج بخطوط بارزة توحي بالقوة، بالإضافة إلى الشبك الأمامي المغزلي الرياضي، الأضواء الأمامية ثلاثية ونحيلة من نوع LED مدمج فيها الأضواء النهارية، أما الأضواء الخلفية فتنساب بجمالية عالية على كامل خلفية السيارة

أما عن الداخلية فتبدو وكأنها تنبض بالحياة بفضل التصميم الأنيق والمرتب بجانب روح التراث الياباني الموجود في السيارة، ويمكننا رؤية شاشة نظام معلوماتي ترفيهي كبيرة بشكل بارز فوق لوحة القيادة، في حين أن صفًا بسيطًا من أدوات التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) تحت الشاشة، وبالنظر إلى لوحة العدادات يمكننا القول أنها مستوحاة من لكزس LFA.

المزايا

دائماً ما تنجح لكزس في تحقيق أعلى معدلات الراحة للسائقين والركاب، ونرى ذلك بوضوح في UX2020، حيث اعتمدت الشركة على علماء الصوتيات من أجل إنتاج أصوات مريحة سواء أصوات الأبواب أو المقاعد، كما استوحت الشركة الكثير من التفاصيل من روح الضيافة والحرفية المهنية في التقاليد اليابانية، كما أن مساحة التخزين في السيارة مقبولة حيث تصل إلى 615 لتر

السلامة والتقنيات

Advertisements

تأتي السيارة بشاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 7 إنش بشكل قياسي، بينما يؤدي اختيار حزمة Premium إلى إضافة شاشة أكبر مقاس 10.3 بوصة، بغض النظر عن حجم الشاشة، فإن كل تجربة مستخدم تتميز بتكامل Apple CarPlay و Amazon Alexa القياسي تأتي مع الركوب مع كلا النظامين.

كما تتضمن تقنيات السلامة كاميرا للرجوع الخلفي، مثبت السرعة، حساسات أمامية وخلفية، تحذير ضغط الإطارات، وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية للركب للسائق والراكب الأمامي, وستائر هوائية جانبية، كما تتميز فئة UX 200 BB اكسلانس بوجود كاميرا مع نظام الرؤية البانورامية و نظام التنبيه عند القيادة للخلف مع نظام كشف النقط العمياء.

والجدير بالذكر أنه تم تصنيف السيارة على أنها أفضل اختيار للسلامة من قبل معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS). كما أنها تحصل على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم من الجمعية الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA)

المحرك

وتأتي السيارة مع محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 168 حصان وعزم دوران يبلغ 205 نيوتن.متر متصل بناقل حركة CVT، كما توفر السيارة القيادة بوضعيات متعددة سواء إقتصادي، عادي، أو رياضي.

هذا وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود 8 لتر/100 كم داخل المدينة، أما على الطرق السريعة فتبلغ الكفاءة 6 لتر/ 100 كم، ومجتمعة يبلغ 7 لتر/ 100 كيلو، وهي أرقام جيدة بالطبع.