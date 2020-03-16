بي ام دبليو iX تظهر في شكلها المتوقع لمنافسة تيسلا موديل X

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل بي ام دبليو حالياً على تصميم عدة سيارات كهربائية، مثل i4 التي كشفت الشركة عن النسخة الاختبارية لها منذ أيام تمهيداً لموديل إنتاجي منافس لتيسلا موديل 3، والأهم منها ربما هي سيارة iX، والمعروفة رسمياً باسم iNEXT، وهي كروس اوفر كهربائية فاخرة، ونعرض لكم هنا كل ما نعرفه عن السيارة.

تصميم مثير للجدل

ستأتي السيارة بنفس الشبك الأمامي العملاق الجديد لبي ام دبليو، والذي أثار الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، كما رأينا سخرية مباشرة من مرسيدس للتصميم الكبير، ولكن يظل توجهاً جريئاً مع مصابيح أمامية نحيفة LED ومصد أمامي عضلي، مع رفارف أمامية وخلفية بارزة ومصابيح خلفية LED نحيفة.

داخلية فاخرة مستقبلية

وتتمتع الداخلية بتصميم مبسط ومستقبلي مع شاشة لمسية ضخمة منحنية ومركزة على السائق للتحكم في نظام المعلومات الترفيهية والملاحة بالواقع المعزز وإعدادات التحكم في الجو، مع نظام قيادة ذاتية متطور من المستوى الثالث ونظام اتصال 5G وإضاءة محيطية مريحة.

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مولد الطاقة

وستعتمد بي ام دبليو iNEXT على مولد طاقة كهربائي بقوة 530 حصان، مع حزمة بطاريات 80 كيلوواط\س بكثافة عالية بمدى 640 كيلومتر لكل شحنة ونظام دفع رباعي، ومن المتوقع تسارعها إلى 96 كم\س في أقل من 4 ثواني.

كما بالإمكان شحن 80% من البطارية خلال 35 دقيقة في حالة استخدام الشاحن السريع، وقد مرت السيارة باختبارات الحرارة المرتفعة في صحراي كالاهاري الأفريقية واختبارات الطقس البارد في شمال أوروبا لضمات صلابتها في جميع الظروف.

المنافسة وموعد التدشين

وستواجه مرسيدس iNEXT منافسة مباشرة من جاكوار I-Pace ومرسيدس EQC واودي اي ترون وتيسلا موديل X وفورد موستنج ماخ اي، ونتوقع تدشينها لاحقاً هذا العام مع بدء المبيعات في 2021.