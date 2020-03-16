شركة فولكسفاجن تستعد لإطلاق نسخة الكابريو من أيقونتها T-Roc

الإثنين 16 مارس 2020

تستعد شركة فولكسفاجن الألمانية لإطلاق نسخة الكابريو من أيقونتها T-Roc المخصصة للأراضي الوعرة والمزودة بسقف قابل للطي في 9 ثوانٍ.



وقالت فولكسفاجن إن النسخة الجديدة سيتم طرحها في الأسواق هذا الربيع بسعر يبدأ من 27 ألفا و495 يورو.

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وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة المكشوفة من سيارتها المدمجة المخصصة للأراضي الوعرة مزودة بسقف قابل للطي، والذي يختفي خلف المقاعد الخلفية في غضون 9 ثوانٍ حتى سرعة 30 كلم/س، بينما تبلغ سعة حيز الأمتعة 280 لترا.

وعلى صعيد الدفع، يتوفر للسيارة محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر وبقوة 85 كيلووات/115 حصانا، وآخر رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 حصانا.

وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي مزدوج القابض، في حين يتراوح معدل الاستهلاك بين 5.4 و5.6 لتر/100 كلم.