هيونداي اكسنت 2021 تظهر في صور تؤكد شكلها المحدّث

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت أول صور رسمية لخارجية وداخلية هيونداي اكسنت 2021 في الهند، والمعروفة هناك باسم “فيرنا”، بعد أسابيع من الكشف عن النسخة الروسية “سولاريس”، ومن المتوقع وصولها قريباً إلى أسواقنا العربية، وقد حصلت السيارة على تحديثات متعددة تشمل مقدمة أكثر رياضية وجراءة مع شبكة تهوية جديدة بتصميم خلية النحل ومصد أمامي أكثر رشاقة.

كما قامت هيونداي بإعادة تصميم المصابيح الأمامية لتكون LED بالكامل، مع مصابيح ضباب جديدة وجنوط مختلف 15 إنش ومصد خلفي جديد.

بالانتقال للداخلية نرى شاشة لمسية 8 إنش جديدة للنظام الترفيهي مع زخرفات فضية حول فتحات التهوية المركزية.. ويأتي الموديل الجديد بخاصية تشغيل المحرك عن بعد لتسخينه في ظروف الطقس البارد، مع مقاعد كهربائية ووسائد هوائية أمامية وأنظمة سلامة تشمل الثبات الإلكتروني والتحكم في الاحتكاك ومراقبة ضغط الإطارات والمزيد.

وتعتمد اكسنت الجديدة على محرك 1.4 لتر بترولي بقوة 100 حصان وعزم دوران 132 نيوتن.متر مع محرك 1.6 لتر آخر بقوة 123 حصان وعزم دوران 150 نيوتن.متر، مع جير يدوي 6 سرعات وجير أوتوماتيكي 6 سرعات، وستنطلق السيارة في النصف الثاني من العام.

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صور هيونداي فيرنا 2021:

صور هيونداي سولاريس 2021: