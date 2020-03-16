مرسيدس S-Class الجيل القادم تسرب صور داخليتها

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت صور جديدة لداخلية مرسيدس اس كلاس الجيل القادم بدون تمويهات على صفحات انستجرام.. وتكشف الصورة عن زخرفات خشبية على الباب وبعض السطوح الغامقة المصقولة.

ربما أبرز ما نراه في هذه الصورة هو شاشة صغيرة بجوار ضوابط المقاعد الكهربائية على الباب نفسه، وتقول الشاشة ان الشخص المجاور لابد أن يختار الوضعيات المفضلة فيما يتعلق بذاكرة المقعد، كما نرى اسم “Faurecia”، وهي شركة فرنسية متخصصة في تصميم داخليات السيارات، منهم اس كلاس الحالية.

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وبالحديث عن الشاشات، كشفت صور تجسسية سابقة أن داخلية اس كلاس الجديدة ستحصل على لوحة قيادة مختلفة إلى حد كبير لدعم شاشة لمسية رأسية عملاقة.

كما من المتوقع حصول جميع سيارات اس كلاس القادمة على أبواب خلفية إذا صحت تقارير وقف نسخ الكوبيه والكشف حتى لا تتداخل مع موديلات SL و AMG GT القادمة، كما سنرى نسخة مايباخ الأكثر فخامة للموديل.