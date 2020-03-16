“انفينيتي التوكيلات العالمية” تنشر بيان صحفي بخصوص سيارات QX80 المستوردة من دول الخليج

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تداول المقطع الذي يوضح ازالة اجزاء وتعديل غير قانوني لسيارات من نوع انفينيتي QX80 الجديدة في احدى دول الخليج والتي تم بعد ذلك ادخالها الى السوق السعودي فقد صرحت وكالة انفينيتي في المملكة العربية السعودية “التوكيلات العالمية” ونشرت بيان قالت فيه:-

لقد تم تداول مقطع فيديو تم تصويره في أحد الدول الخليجية المجاورة عن قيام بعض التجار بتعديل سيارات نوع انفنيتي QX80 وتغيير بعض المواصفات لتسويقها بالمنطقة والمملكة العربية السعودية. نود التنويه و التحذير بأن اجراء تعديلات على السيارة بشكل عام يغير من خصائص الأنظمة وعوامل الامان و السلامة للسيارة حسب تصميم الشركة الصانعة. حيث ان أي تغيير بشبكة الأسلاك الرئيسية وأجهزة التحكم الإلكترونية وإضافة أجهزة كهربائية والكترونية وإضاءة يمكن اي يكون له أثر فوري أو بعيد المدى يتمثل في إمكانية وقوع التماس كهربائي نتيجة تغيير بالأحمال الكهرباية التصميمية و امكانية عدم عزل الوصلات الكهربائية بشكل صحيح و حدوث حريق كهربائي أو تسرب الرطوبة خلال العوازل و الوصلات الكهربائية وبالتالي أكسدة الأجزاء المذكورة و عدم عملها حسب تصميم الشركة الصانعة. علماً بأن استبدال القطع و مجموعة الأسلاك الكهربائية المتضررة لا يضمن عملها بشكل سليم على المدى البعيد.

ننصحكم بالتواصل مع الوكيل المعتمد شركة التوكيلات العالمية للسيارات للاستفسار عن أي سيارة قبل شراءها للتأكد من مواصفاتها و حالة الضمان المصنعي وتزويده برقم الهيكل لمخاطبة الشركة الصانعة للتأكد رسمياً عن تلك البيانات.

علما بأنه عند شراؤك سيارة انفنيتي من قبل الوكيل المعتمد والحصري بالمملكة العربية السعودية تحصل على سيارة بمواصفات أصلية من المصنع مباشرة وضمان مصنعي بالإضافة إلى باقة صيانة دورية مجانية بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق, علماً بأن هذه الخدمات متوفرة فقط للسيارات المستوردة من قبل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة وكيل سيارات انفينيتي المعتمد و الحصري في المملكة العربية السعودية.

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