كيف تصل كوينيجسيج جيسكو ابسولوت إلى سرعة قياسية 530 كم\س؟

الخليج ٣٦٥ نت – كوينيجسيج جيسكو ابوسولت ستكون أسرع سيارة إنتاجية في العالم، على الأقل حسب تصريحات الشركة للوقت الحالي مع انتظارنا لاختبارات على أرض الواقع لاحقاً، مع إشارة رئيس كوينيجسيج أنها قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تتعدى 530 كم\س، فكيف أمكن تحقيق ذلك؟

دعونا نقارن جيسكو ابسولوت بالسيارة الحاملة للقب الأسرع في العالم حالياً، بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+، والقادرة على الوصول إلى 490 كم\س.. وتصل قوة البوجاتي إلى 1,600 حصان، أي نفس قوة جيسكو ابسولوت، ولكن الفارق أن البوجاتي أثفل بحوالي 605 كيلوجرام.

إذن جيسكو ابسولوت أخف وزناً وأكثر رشاقة بشكل ملحوظ، كما أن معادل السحب أقل بـ 30% من البوجاتي، وهو عامل آخر هام في تحسن أدائها الايروديناميكي والوصول لسرعات غير مسبوقة.

في الفيديو المرفق نرى محاولة حسابية للوصول إلى السرعة المتوقعة لجيسكو ابسولوت بناءً على هذه الأرقام، والنتيجة النهائية هي توقعات بسرعة قصوى 533 كم\س، وهو فعلا ما صرحت به كوينيجسيج “نظرياً”.

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