7 أماكن أحرص على تطهيرها بصورة مستمرة لمواجهة "كورونا"

كتب: باسل الحلواني

في ظل الانتشار المخيف لفيروس كورونا حول العالم، بات الاهتمام بالإجراءات الوقائية يمثل الجانب الأهم في عملية الحماية من الفيروس القاتل.

وتعد السيارات من أهم الأماكن التي قد تمثل أسطحها

الداخلية والخارجية بيئة خصبة للفيروسات حال عدم الاهتمام بتنظيفها بشكل مستمر، لذلك يجب تطهيرها بمواد التنظيف اللازمة للقضاء على الميكروبات والفيروسات، وهي الكلور وأي مادة مطهرة تتكون من الكحول بنسبة 70%.

وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد"، 7 أماكن يجب الاهتمام بتطهيرها في سيارتك بشكل مستمر.

– مفاتيح السيارة

– الأزرار والمقابض

– تابلوه السيارة وعجلة القيادة

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– أحزمة الأمان

– أزرار النوافذ الكهربائية

– مقابض الأبواب الخارجية والداخلية

- ناقل الحركة