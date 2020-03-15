تعيين “مايك كوليران” رئيس مجلس إدارة إنفينيتي للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت ’نيسان موتور‘ المحدودة، عملاق السيارات اليابانية، عن تعيين مايك كوليران نائب رئيس الشؤون المؤسسية ورئيس مجلس إدارة ’شركة إنفينيتي للسيارات‘، على أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1 أبريل 2020. وتحت إشراف مباشر من كريستيان فاندنهيند، الرئيس التنفيذي ورئيس الجودة ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأداء في شركة ’نيسان موتور‘.

سيتولى كوليران منصبه كرئيس لمجلس إدارة ’شركة إنفينيتي للسيارات‘ خلال انتقالها إلى مقرّها الرئيسي الجديد في يوكوهاما اليابانية، وانطلاق عملية التحول الكاملة لعلامتها التجارية مع طرح خمسة نماذج جديدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وفي هذا الصدد علق كريستيان فاندنهيند، الرئيس التنفيذي ورئيس الجودة ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأداء في شركة ’نيسان موتور‘ قائلا: “نجح كوليران بإثبات كفاءته القيادية في إدارة التغيير وثقافة التحوّل أثناء انتقال علامة ’إنفينيتي‘ التجارية إلى الفصل التالي من تميّزها في اليابان. وبناء على شغفه العميق بالعلامة التجارية ووكلائها وعملائها، فإن كوليران هو الشخصية الأمثل لشغل هذا المنصب وقيادة العلامة التجارية الفاخرة للشركة نحو المستقبل”.

وقبل منصبه الحالي، شغل كوليران منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس العالمي لشؤون عمليات التسويق والمبيعات لدى ’إنفينيتي‘، وتولى مسؤولية إدارة العمليات التجارية وعمليات التسويق والمبيعات الخاصة بشركة ’إنفينيتي‘ منذ مارس 2019. وشملت أدواره السابقة مع العلامة التجارية منصب نائب رئيس مجموعة ’إنفينيتي‘ في الأمريكيتين، حيث أشرف على الأداء العام للمجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

Advertisements

انضم كوليران إلى شركة ’نيسان موتور‘ عام 2011 نائباً لرئيس شؤون المبيعات لدى ’نيسان‘ بكندا، واضطلع من منصبه بالعمليات التشغيلية لشبكة وكلاء ’نيسان‘ في السوق الكندية. وشغل بعدئذ منصب نائب الرئيس الإقليمي للشركة في المنطقة الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية.

يحمل كوليران شهادة بكالوريوس من جامعة ’كاليفورنيا اللوثرية‘ في ولاية كاليفورنيا ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ’ماريماونت‘ بواشنطن العاصمة. كما خدم كوليران في قوات مشاة البحرية الأمريكية لمدة 8 سنوات وصل خلالها إلى رتبة نقيب.