كم وسادة هوائية تحتاجها بالسيارة لحمايتك في الحوادث؟

الخليج ٣٦٥ نت – عند التفكير في شراء سيارة جديدة، تكون أحد أكبر أولويات العائلات بشكل خاص هو مدى أمان السيارة، واليوم نجيب عن أحد أهم الأسئلة المتعلقة بهذا اﻷمر ألا وهو عدد الوسائد الهوائية المناسب لتحقيق أفضل حماية.

مؤخراً، نلاحظ قيام الشركات بوضع 10 وسائد هوائية على اﻷقل في نسخها سياراتها الابتدائية بسبب اهتمام المستهلكين المتزايد باﻷمان، حتى أن شركة فولفو السويدية ابتكرت وسادة هوائية خاصة بالمشاة لطراز V40، والتي تقول أنها تعمل على إنقاذ المشاة في 85% من حوادث المشاة الحالية، حيث تعمل من خلال مستشعر مثبت في الصادم اﻷمامي.

هل هناك حاجة لوسائد هوائية للمشاة؟

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تنتشر حوادث المشاة انتشاراً كبيراً حول العالم، ويموت بسبب هذه الحوادث يومياً 12 شخص على اﻷقل، حيث وصل عدد ضحايا حوادث المشاة إلى 4280 شخص عام 2010، فيما يمثل 12% من عدد الوفيات الناتج عن حوادث السيارات، كما أن حوادث المشاة ذات تكلفة أكبر من حوادث السيارات بسبب اﻹصابات الخطيرة.

ولكن بغض النظر عن عدد الوسائد الهوائية، من المهم أن تحتوي السيارة على أنظمة ﻷحزمة اﻷمان ومع تصميم مناسب ﻷجساد الركاب، حيث أن مركبة تصميم هيكلتها جيد مع 6 وسائد هوائية الذي يعد العدد المثالي، ستكون أكثر أماناً للغاية من أخرى ذات تصميم هيكلة سئ مع 10 وسائد هوائية.

ما السبب خلف عدد الوسائد الهوائية الكبير؟







من الصعب أن تقوم الوسائد الهوائية المخصصة للركبة بإنقاذ حياة شخص ما، ولكنها سوف تعمل على تقليل فترة التعافي في المستشفى وتقليل الضرر الواقع على القدم، ولهذا تحصل السيارات ذات مستويات أمان أعلى على تخفيضات أكبر عند إصدار التأمين الخاص بالمركبة، إضافة إلى ذلك يجب الانتباه إلى أن شركات التأمين لا تطبق خصومات كبيرة على تقنيات اﻷمان الجديدة بسرعة، مثل وسائد المشاة الهوائية الخاصة بشركة فولفو، لذا يجب التحدث عن كافة مزايا أمان السيارة عند القيام بالتأمين على المركبة مع مسؤول المبيعات من أجل الحصول على أكبر خصم ممكن.