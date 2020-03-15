معلومات عليك معرفتها عن لكزس UX 2020 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت لكزس UX 2020 إلى المملكة مؤخراً لدى الوكيل الحصري عبداللطيف جميل، وحصلت الكروس أوفر المدمجة الفاخرة على أحدث ما توصلت إليه لكزس فيما يخص مستويات الرفاهية وتقنيات السلامة، وهو ما نسعرضه فيما يلي.

1- علم الأصوات وأبواب السيارة

تعاونت لكزس مع علماء الأعصاب للوصول إلى صوت باب السيارة النهائي دون بذل أي جهد في سعيهم وراء الترف. استنادًا إلى البحث في موجات الدماغ التي يتم إنشاؤها عند إغلاق باب السيارة الفاخرة، اختار الفريق المواد المخصصة وتعديل شكل الباب بعُشرِ المليمتر لإنتاج نغمة مرضية ومطمئنة.

2- خياطة ساشيكو “Sashiko” على المقاعد الجلدية

ساشيكو هي تقنية خياطة يابانية تقليدية تستخدم في زي الجودو وزي الكندو، ويقوم حرفيو لكزس بالحياكة على طول المنحنيات الرياضية التي تتماشى مع نمط التثقيب ومنافذ تهوية المقاعد، والنتيجة هي مزيج متطور من الفن والكفاءة.

3- فتحات تهوية فائقة النحافة

تتميز كل فتحة تهوية فائقة النحافة في UX الجديدة بمقبض واحد للتحكم في كل من اتجاه تدفق الهواء وكثافته، كما تحتوي أدوات التحكم في التهوية على مصدر ضوء LED لاسلكي مدعوم بالحث الكهربائي، وتساعد هذه التفاصيل المتقدمة والأنيقة السائق أو الراكب في المقعد الأمامي في القدرة على التحكم في فتحة التهوية في الظلام.

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4- تكنولوجيا متطورة للتحكم في النوافذ الكهربائية

لاستكمال أجواء الفخامة داخل المقصورة، يتم التحكم في فتح وإغلاق النوافذ الكهربائية في UX بعناية لتقليل الضوضاء، بالإضافة إلى ذلك، لحماية السائق والركاب، تم تجهيز جميع نوافذ الطاقة بخاصية منع التشابك، مما يمنع النوافذ من الإغلاق فوق أصابع الأطفال.

5- مساحات الزجاج الأمامي بنظام التوقف التلقائي

نظام المساحات في UX الجديد هو واحد من أكثر الأنظمة ابتكارًا من نوعه ، وهو مجهز ليس فقط بجهاز استشعار تلقائي ولكن مع القدرة على الإبطاء تدريجيًا حتى لا يضعف تركيز السائق، والمثير للإهتمام أن المساحات تتوقف تلقائيًا عند فتح الباب لمنع وصول الرذاذ للركاب.

6- باب خلفي تم تجميعه بدقة

لضمان التشغيل السلس، يتم قياس كل فتحة باب خلفي في UX عند حوالي 200 نقطة مرجعية مختلفة قبل التجميع، ولا تسمح معدات القياس الرقمية المستخدمة حتى باختلافات ولو بسيطة في درجة الحرارة والرطوبة، مما يضمن أن الباب سيعمل بشكل مثالي لسنوات عديدة قادمة.