الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء لسرعة انتشاره، من المهم أن نكون على علم بأن سياراتنا تضم أسطحاً متسخة لا ترى بالعين المجرّدة قد تساعد على نشر هذا الفيروس والأمراض.
لذا نتعرف معاً على ما يجب تطهيره في داخلية سياراتنا حفاظاً على سلامتنا وأكثر المناطق اتساخاً بأي سيارة لكثرة استخدامها وربما تقوم بنقل الفيروسات لا سمح الله، وهي كما يلي:
– مفاتيح السيارة
– الأزرار والمقابض
– طبلون السيارة
– أحزمة الأمان
– أزرار النوافذ الكهربائية
– مقابض الأبواب الخارجية والداخلية
– القير وحامل الأكواب
تعدُّ مواد التنظيف الأفضل للقضاء على الميكروبات والفيروسات مثل كورونا هي الكلور وأي مادة مطهرة تتكون من الكحول بنسبة 60% على الأقل نظراً لأنه أثبت فعاليته في قتل الفيروس.
ومن المهم أن نتذكر مدى أهمية غسل اليدين بإستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل نظراً لأن الصابون العادي يذيب الغشاء الدهني المحيط بفيروس كورونا ما يقضي عليه سريعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير: سيارتك قد تنقل فيروس كورونا وهذا ما يجب فعله! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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