فيروس كورونا يجبر موظفي فيات كرايسلر وجنرال موتورز وفورد على العمل من المنزل

الخليج ٣٦٥ نت – إنه وقت صعب الآن في أمريكا، حيث تتسارع الشركات والمدارس والوكالات الحكومية للتفاعل ومحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت الشركات الثلاث الكبرى، فيات كرايسلر وفورد وجنرال موتورز في مطالبة موظفيهم الذين يمكنهم العمل من المنزل بالقيام بذلك، حيث تأتي التوجيهات من المديرين التنفيذيين للشركات للحد من انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا.

وفقاً للتقارير، فإن فيات كرايسلر كان لديها موظف في مصنع إنديانا مصاب بفيروس كورونا، وقد قامت باتخاذ تدابير إضافية لضمان عدم اصابة موظفين آخرين هناك بالفيروس، حيث قامت الشركة بتطهير مكان عمل الموظف وتعقيم المصنع بأكمله، مع استمرار الإنتاج، في حين يوجه مايك مانلي الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر الموظفين بالعمل من المنزل لمن يستطيع القيام بذلك.

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من جانبه، وجه الرئيس التنفيذي لشركة فورد نفس الأوامر، حيث طلب من الموظفين بدء العمل من المنزل بداية من الاثنين القادم، وتخطط فورد لإبقاء مقرها العالمي ومركز تطوير المنتجات مفتوحاً للفرق الصغيرة لمواصلة أي عمل ضروري، كما أصدرت جنرال موتورز توجيهات مماثلة لموظفيها الذين يمكنهم العمل من المنزل، حيث تعمل شركة السيارات على تعديل جداول العمل للسماح بتنظيف مقرات الشركة بشكل دوري.

في النهاية، تأتي هذه التوجيهات بعد أن أدى انتشار فيروس كورونا إلى إلغاء معرض جنيف للسيارات وتأجيل معرض نيويورك للسيارات، مما جعل الأمور أكثر تعقيداً للموظفين، حيث يتطلع صانعو السيارات إلى التكيف مع واقع جديد معزول بشكل متزايد، في حين تتخذ شركات صناعة السيارات الأخرى مثل هوندا وتويوتا وفولكس فاجن احتياطاتها أيضاً، حيث تقوم تويوتا بتقييد السفر وتقليل الاجتماعات، بينما تقوم هونداي بزيادة إجراءات تعقيم أماكن العمل، وتقوم هوندا بفحص زوار جميع مواقعها.