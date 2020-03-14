بي ام دبليو ستلغي 50% من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن مجموعة بي ام دبليو مستعدة للتركيز بشكل أكبر على تطوير السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل، فقد أصدرت شركة صناعة السيارات الألمانية اليوم الكثير من المعلومات المالية بمناسبة نهاية عامها المالي 2019 مع أخبار تفيد بارتفاع الأرباح، حيث تجاوزت إيرادات المجموعة التي تضم شركات سيارات ودراجات نارية بي ام دبليو بالإضافة إلى ميني ورولز رويس، الـ 100 مليار يورو (418 مليار ريال) للمرة الأولى في تاريخها، لتعلن بعد ذلك عن ثورتها التي ستبدأ من العام المقبل.

على وجه التحديد، يقول البيان الصحفي أنه سيتم القضاء على 50% من إصداراتها ذات أنظمة توليد القوة التقليدية اعتباراً من عام 2021 فصاعداً في مرحلة الإنتقال إلى إنشاء هياكل محسنة وذكية، ولكن ماذا يعني هذا حقاً؟ لا يوضح الإعلان أي الإصدارات ستشمل في هذه الخطة، لكن نية التحول إلى الكهربة واضحة.

اعتباراً من عام 2021، ستتخذ بي ام دبليو خطوات أكبر للانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الهجينة والكهربائية بالكامل، وهذا لا يعني أن نصف موديلاتها الحالية ستختفي في السنوات القادمة، حيث قد يتم ترقية بعض الطرازات، ويجدر بالذكر أيضاً إلى أن هذا الأمر ينطبق على مجموعة بي ام دبليو وليست علامة بي ام دبليو التجارية فقط.

يذكر أن التحول الكهربائي في بي ام دبليو جار بالفعل، فمن المتوقع أن تستمر i3 حتى 2024 على الأقل، في حين ستُطرح iX3 SUV للبيع العام المقبل في أوروبا، وكشفت بي ام دبليو مؤخراً عن i4 الاختبارية التي تعاين الإصدار الإنتاجي الذي سيتم الكشف عنه لأول مرة في 2021، وبالطبع هناك iNext SUV التي يجب ان تنكشف العام المقبل أيضاً.

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