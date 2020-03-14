عرض توكيلات الجزيرة على شراء فورد F-150

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، وامتلك خيارك من الشاحنات الأكثر مبيعاً في العالم عبر عرض هائل بدفع %50 من سعرها النقدي الآن و%50 بعد سنتين من خلال شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: فورد F-150 موديل 2019

فورد F-150 موديل 2020 الشروط والأحكام: يسري العرض حتى 31 مارس 2020م

سري العرض على موديلات 2019 و 2020

تختلف المواصفات عن تلك الموضحة في الصورة

تطبق شروط وأحكام شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري صورة العرض:

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